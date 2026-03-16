Старшеклассники Удмуртии готовятся к олимпиаде имени Иосифа Дризе

Дризе И.М.
Дризе Иосиф Матвеевич.
В Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова начинается многопредметная олимпиада для старшеклассников, посвященная памяти советского и российского конструктора Иосифа Матвеевича Дризе


Это интеллектуальное состязание ежегодно проходит в Ижевске и уже приобрело республиканский уровень: если раньше основными участниками олимпиады выступали ижевские старшеклассники, а теперь к ним присоединяются талантливые юноши и девушки практически со всей Удмуртии: из Воткинска, Сарапула, Балезино, Италмаса.


Эмблема многопредметной олимпиады для старшеклассников, посвященная памяти советского и российского конструктора Иосифа Матвеевича Дризе.
Олимпиада имени Иосифа Матвеевича Дризе традиционно проводится по трем ключевым дисциплинам: математика, физика, информатика.


Благодаря поддержке ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и, конечно, Ижевского электромеханического завода «Купол», где трудился легендарный конструктор систем противовоздушной обороны, это состязание выявляет самых одаренных школьников Удмуртии. А заодно и открывает перед будущими инженерами двери в ведущий технический вуз республики, предоставляя дополнительные баллы при поступлении на востребованные оборонно-промышленным комплексом России технические специальности.


В 2026 году олимпиада имени Иосифа Дризе будет проходить 28 марта (математика), 4 апреля (физика) и 11 апреля (информатика») на учебной базе ИжГТУ имени М.Т.Калашникова.


В интеллектуальном состязании примут участие старшеклассники из 10-11 инженерных классов и классов с углубленным изучением физики, информатики и математики общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики.


В оргкомитете олимпиады напоминают о сроках подачи заявки и согласия на обработку персональных данных на участие в состязании: по математике - до 23 марта; по физике - до 30 марта; по информатике - до 6 апреля.


АО «Ижевский Электромеханический завод КУПОЛ».
На Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») отмечают, что олимпиада имени Иосифа Дризе – это не просто конкурс, а «инвестиция в будущее региона, формирующая новое поколение инженеров и учёных, которые продолжат развивать высокотехнологичные отрасли России».


Конструктор Иосиф Матвеевич Дризе заслуженно относится к плеяде оружейников мирового уровня.


Напомним, что под руководством Иосифа Дризе и его коллег были разработаны советские зенитные ракетные комплексы семейств «Круг», «Оса» и «Тор», и многочисленные модификации этих средств противовоздушной обороны, признанные в разные времена лучшими в мире ЗРК в своем классе


Уже в преклонных годах Иосиф Дризе продолжал работать над созданием новых отечественных средств ПВО-ПРО, занимая должность главного конструктора в Концерне ВКО «Алмаз-Антей». В оборонном холдинге вспоминают, что легендарный конструктор, уже не имея возможности самостоятельно передвигаться, до последних дней своей жизни проводил совещания с новым поколением оружейников по видеосвязи, помогая им советами и идеями.


Иосиф Матвеевич Дризе – лауреат Ленинской премии, заслуженный конструктор Российской Федерации, кавалер двух орденов Ленина, орденов Трудового Красного знамени, Октябрьской революции и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 05:00
  • 533
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:29
  • 14998
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 16.03 01:24
  • 0
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 14.03 02:59
  • 1
Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку
  • 13.03 23:35
  • 0
Комментарий к "Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?"
  • 13.03 23:01
  • 0
Комментарий к "Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней"
  • 13.03 22:16
  • 0
Чем отличается ВМФ РФ от ВМФ Ирана
  • 13.03 21:34
  • 0
Комментарий к "Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана"