Старшеклассники Удмуртии готовятся к олимпиаде имени Иосифа Дризе

В Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова начинается многопредметная олимпиада для старшеклассников, посвященная памяти советского и российского конструктора Иосифа Матвеевича Дризе

Это интеллектуальное состязание ежегодно проходит в Ижевске и уже приобрело республиканский уровень: если раньше основными участниками олимпиады выступали ижевские старшеклассники, а теперь к ним присоединяются талантливые юноши и девушки практически со всей Удмуртии: из Воткинска, Сарапула, Балезино, Италмаса.

Эмблема многопредметной олимпиады для старшеклассников, посвященная памяти советского и российского конструктора Иосифа Матвеевича Дризе. Источник: https://kupol.ru/

Олимпиада имени Иосифа Матвеевича Дризе традиционно проводится по трем ключевым дисциплинам: математика, физика, информатика.

Благодаря поддержке ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и, конечно, Ижевского электромеханического завода «Купол», где трудился легендарный конструктор систем противовоздушной обороны, это состязание выявляет самых одаренных школьников Удмуртии. А заодно и открывает перед будущими инженерами двери в ведущий технический вуз республики, предоставляя дополнительные баллы при поступлении на востребованные оборонно-промышленным комплексом России технические специальности.

В 2026 году олимпиада имени Иосифа Дризе будет проходить 28 марта (математика), 4 апреля (физика) и 11 апреля (информатика») на учебной базе ИжГТУ имени М.Т.Калашникова.

В интеллектуальном состязании примут участие старшеклассники из 10-11 инженерных классов и классов с углубленным изучением физики, информатики и математики общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики.

В оргкомитете олимпиады напоминают о сроках подачи заявки и согласия на обработку персональных данных на участие в состязании: по математике - до 23 марта; по физике - до 30 марта; по информатике - до 6 апреля.

АО «Ижевский Электромеханический завод КУПОЛ». Источник: https://kupol.ru/

На Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») отмечают, что олимпиада имени Иосифа Дризе – это не просто конкурс, а «инвестиция в будущее региона, формирующая новое поколение инженеров и учёных, которые продолжат развивать высокотехнологичные отрасли России».

Конструктор Иосиф Матвеевич Дризе заслуженно относится к плеяде оружейников мирового уровня.

Напомним, что под руководством Иосифа Дризе и его коллег были разработаны советские зенитные ракетные комплексы семейств «Круг», «Оса» и «Тор», и многочисленные модификации этих средств противовоздушной обороны, признанные в разные времена лучшими в мире ЗРК в своем классе

Уже в преклонных годах Иосиф Дризе продолжал работать над созданием новых отечественных средств ПВО-ПРО, занимая должность главного конструктора в Концерне ВКО «Алмаз-Антей». В оборонном холдинге вспоминают, что легендарный конструктор, уже не имея возможности самостоятельно передвигаться, до последних дней своей жизни проводил совещания с новым поколением оружейников по видеосвязи, помогая им советами и идеями.

Иосиф Матвеевич Дризе – лауреат Ленинской премии, заслуженный конструктор Российской Федерации, кавалер двух орденов Ленина, орденов Трудового Красного знамени, Октябрьской революции и «За заслуги перед Отечеством» III степени.