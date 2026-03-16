Конфликт на Ближнем Востоке переходит в фазу затяжного, переговоров не будет

Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Ближнем Востоке грозит перерасти в затяжной, ни США, ни Иран не высказывают желания садиться за стол переговоров. Об этом сообщает Reuters.

США отвергли попытки некоторых стран выступить посредником для завершения конфликта с Ираном. По данным британского агентства, администрация Трампа отклонила все поступившие предложения, в частности от Омана, дав понять, что на данный момент не заинтересована в переговорах. У Трампа совсем другие планы, он хочет продолжить военную операцию.

Сейчас его это не интересует, и мы продолжим выполнять нашу миссию без каких-либо ограничений. Возможно, когда-то настанет такой день, но не сейчас.

Сам Трамп заявляет, что сейчас условия для сделки с Ираном «недостаточно хороши» и он не намерен ее заключать. В то же время он утверждает, что Иран якобы уже готов на переговоры, о чем дает знать. Однако это не так, в Тегеране также отвергают любые переговоры и не собираются прекращать удары, так как США и Израиль свою операцию сворачивать не намерены.

Таким образом, можно констатировать, что стороны готовы к затяжному конфликту, отсутствие интереса к переговорам четко на это указывает. Между тем, как отмечают американские аналитики, у Трампа нет действенного плана по дальнейшей войне с Ираном, а одними воздушными ударами ее не выиграть.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Оман
США
