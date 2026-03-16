Военное обозрение

Израиль начал применять против Ирана новые авиабомбы

Источник изображения: topwar.ru

Израиль в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана начал применять новые авиабомбы, снимки боеприпасов появились на официальных сайтах ВВС еврейского государства.

Авиационный эксперт Алексей Захаров обратил внимание на подвешенные под крыльями израильских самолетов авиабомбы GBU-31 (семейство JDAM) с необычной маркировкой, которая ранее не встречалась. Она представляет собой красную полосу в носовой части бомбы, а также окрашенный в красный цвет «носик» боеприпаса. Красный цвет на американских бомбах ранее не применялся.

Согласно военному стандарту США, цветовая маркировка боеприпасов использует светло-красный цвет Light Red для обозначения зажигательных боеприпасов, начиная от калибра 20 мм и выше. Имеется еще темно-красный цвет Dark Red, но он наносится на нелетальные отравляющие вещества для подавления беспорядков.

Есть предположение, что это может быть зажигательный боеприпас BLU-119/B Crash PAD, разработанный в начале 2000-х специально для вторжения в Ирак. Он не применяется самостоятельно – только в составе GBU-31(V)5/B. В переднем секторе боевой части размещено взрывчатое вещество массой 65 кг, в задней – белый фосфор, примерно 190 кг. Однако фотографий этого боеприпаса в открытом доступе нет, так что маркировки никто не знает.

Также вполне возможно, что это термобарическая бомба из арсенала США BLU-118/B. Она вроде как имеет маркировку из трех желтых колец, но фотографии не публиковались, так что всё может быть. Не исключен вариант, что это израильская разработка последнего времени, у еврейского государства своя маркировка, не совпадающая с американской.

Так это или нет, покажет время. Единственное, что можно сказать, — США и Израиль используют весь свой арсенал, чтобы попытаться уничтожить Иран.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 05:00
  • 533
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:29
  • 14998
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 16.03 01:24
  • 0
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 14.03 02:59
  • 1
Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку
  • 13.03 23:35
  • 0
Комментарий к "Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?"
  • 13.03 23:01
  • 0
Комментарий к "Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней"
  • 13.03 22:16
  • 0
Чем отличается ВМФ РФ от ВМФ Ирана
  • 13.03 21:34
  • 0
Комментарий к "Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана"