Швеция может приобрести ракетные комплексы HIMARS

Государственный департамент США 10 марта 2026 года направил Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Швеции по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу канадского правительства 20 боевых машин наземного ракетного комплекса М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и значительного количества ракет к ним производства корпорации Lockheed Martin. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 930 млн долл., включая ракеты, дополнительное имущество и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевая машина ракетного комплекса М142 HIMARS армии США во время демонстрации в зимних условиях эксплуатации (с) Army Recognition

Согласно уведомлению, в данную поставку Швеции, помимо 20 боевых машин М142 HIMARS, должны войти 35 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью с усовершенствованными двигателями Insensitive Munitions Propulsion System (IMPS) (суммарно 210 ракет), 35 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 с моноблочной боевой частью с усовершенствованными двигателями IMPS (суммарно 210 ракет), 35 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS M403 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью с усовершенствованными двигателями IMPS (суммарно 210 ракет), 35 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS M404 с моноблочной боевой частью с усовершенствованными двигателями IMPS (суммарно 210 ракет), 20 оперативно-тактических ракет ATACMS M57, а также 24 комплекта системы управления огнём International Field Artillery Tactical Data System (IFATDS). Кроме того, в поставку войдут практические ракеты RRPRP, системы связи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование. Генеральным подрядчиком поставки выступит Lockheed Martin.

Следует отметить, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, комментируя шведским СМИ данное уведомление Государственного департамента США, заявил, что пока рано говорить о том, состоится ли закупка Швецией ракетных комплексов HIMARS. "США готовы продать, если Швеция готова купить. Но мы пока к этому не готовы", - сказал Кристерссон телеканалу SVT. Однако ранее летом 2025 года вооруженные силы Швеции заявляли, что рассматривают возможность приобретения вооружения большой дальности, способного в том числе поражать цели на территории Российской Федерации.