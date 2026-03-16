Япония проигнорировала призыв Трампа отправить корабли в Ормузский пролив

США придется обходиться без японских боевых кораблей, Токио не откликнулось на призыв Трампа по «освобождению» Ормузского пролива. Об этом заявил председатель ключевого Политического совета Либерально-демократической партии (ЛДП) Такаюки Кобаяси.

Япония не будет отправлять свои корабли в Ормузский пролив, хотя его разблокировка уж точно в интересах Токио. Все дело в том, что 95% экспортируемой Японией нефти поступает с Ближнего Востока, из них 75% через Ормузский пролив. Однако японское правительство не считает сегодняшнюю ситуацию кризисом и отправлять корабли на помощь США не будет. Хотя стратегические запасы нефти уже распечатало.

На данный момент правительство не сочло ситуацию кризисом, угрожающим выживанию страны, или ситуацией, имеющей значительные последствия.

В Токио считают, что для отправки кораблей на Ближний Восток существуют «большие препятствия». В Японии надеются, что конфликт в ближайшее время сойдет на нет, а ситуация стабилизируется.

Ранее Трамп призвал страны, получающие нефть через Ормузский пролив, прислать в регион боевые корабли для обеспечения свободного прохода танкеров. В частности, это касалось Великобритании, Китая, Южной Кореи, Франции и Японии. Китай и так имеет свободный проход через пролив, Япония отказалась. Макрон грезит «военной операцией» в проливе, но попозже, когда будет «поспокойнее». Британия пыталась отправить свою АУГ на Ближний Восток, да Трамп сам от помощи отказался. Остается Южная Корея, но вряд ли Сеул присоединиться к коалиции США и Израиля.

