Пушилин заявил о постоянной модернизации системы РЭБ «Купол Донбасса»

Пушилин: «Купол Донбасса» постоянно совершенствуется

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» находится в непрерывном процессе совершенствования, а его модернизация осуществляется с учетом передовых мировых практик и зарубежных разработок. Об этом 15 марта сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Идет постоянная модернизация, специалисты работают, изучают то, что попадает на вооружение противнику, смотрят, что есть у нас, какие разработки в стране, или же у наших союзников, которые можно внедрять, которыми можно дополнять нашу систему РЭБ «Купол Донбасса», — сказал он в беседе с ТАСС.

Пушилин особо отметил, что ключевым элементом эффективной работы системы является всестороннее сотрудничество между всеми силовыми ведомствами, дополненное внедрением усиленных защитных мер.

Пушилин 14 марта сообщил, что система РЭБ «Купол Донбасса» демонстрирует высокую эффективность. По его словам, она показывает один из самых лучших результатов среди систем РЭБ.

