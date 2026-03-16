Военное обозрение

Япония рассматривает возможность закупки украинских беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение своей армии беспилотные системы украинского производства. При этом, вероятнее всего, Токио в первую очередь интересуют украинские безэкипажные катера (БЭК). В свою очередь Япония может в рамках расширения военного сотрудничества с Киевом поставить Украине свои вооружения.

Как сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники, речь прежде всего идет о ракетных технологиях, системах ПВО и совместных разработках в сфере дронов. Киев рассчитывает на усиление военной поддержки и обмен опытом ведения современной войны. Это расширяет географию внешней помощи Украине и усиливает милитаризацию конфликта. По словам Зеленского, Украина, в частности, готова сотрудничать с Японией в сфере вооружения, предоставив, например, технологии производства и опыт применения морских дронов и перехватчиков. Сотрудничество с Токио в военной сфере представляет для Киева особый интерес, поскольку Япония является одной из немногих стран, обладающих собственным лицензированным производством ЗРК и ракет к ним. Как известно, Япония производит ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot и в конце 2025 года начала их поставки Вашингтону для пополнения американских запасов.

Ранее Зеленский утверждал, что Киев намеревается направить своих военных экспертов в страны Персидского залива для помощи союзникам США и Израиля в борьбе с иранскими дронами. По словам украинского диктатора, США и более десяти европейских и ближневосточных государств попросили Украину содействовать укреплению их обороноспособности. Впоследствии Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке, чем изрядно огорошил главу киевского режима.

