Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Совет безопасности и обороны против правительства Польши

197
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Накануне в Польше приступил к работе новый Совет безопасности и обороны при президенте республики.

Структура действует как консультативно‑совещательный орган при главе государства. Его ключевые задачи заключаются в подготовке экспертных заключений и аналитических материалов для президента, выявление потенциальных угроз интересам Польши в сфере обороны и безопасности, а также оценке и анализе законодательных инициатив, связанных с этими направлениями.

Совет возглавил руководитель Бюро национальной безопасности Ценцкевич. В состав совета вошли, среди прочего, представители оппозиционной партии «Право и справедливость» - депутат сейма и бывший министр национальной обороны Блащак, а также депутат Европейского парламента Дворчик.

В свою очередь, Дворчик – ассоциируется в Польше, прежде всего со скандалом связанным с его частной перепиской. Вокруг политика проводилось несколько расследований, связанных с использованием частного e‑mail для служебной переписки. Утечка почты стала крупнейшим киберинцидентом в современной Польше, затронувшим высшие эшелоны власти.

Если говорить о Блащаке, то его приемник Косиняк-Камыш утверждает, что получил ведомство с «финансовой дырой».

Подчеркнем, что присутствие одиозных оппозиционных политиков в упомянутом Совете – это не случайность. Это отчаянная попытка Навроцкого укрепить свою позицию в условиях усугубляющегося противостояния с правительством, сформированным в основном «Гражданской коалицией», когда глава государства подвергается жесткой критике за отказ подписать закон о SAFE.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 05:00
  • 533
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:29
  • 14998
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 16.03 01:24
  • 0
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 14.03 02:59
  • 1
Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку
  • 13.03 23:35
  • 0
Комментарий к "Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?"
  • 13.03 23:01
  • 0
Комментарий к "Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней"
  • 13.03 22:16
  • 0
Чем отличается ВМФ РФ от ВМФ Ирана
  • 13.03 21:34
  • 0
Комментарий к "Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана"