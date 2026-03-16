Совет безопасности и обороны против правительства Польши

Накануне в Польше приступил к работе новый Совет безопасности и обороны при президенте республики.

Структура действует как консультативно‑совещательный орган при главе государства. Его ключевые задачи заключаются в подготовке экспертных заключений и аналитических материалов для президента, выявление потенциальных угроз интересам Польши в сфере обороны и безопасности, а также оценке и анализе законодательных инициатив, связанных с этими направлениями.

Совет возглавил руководитель Бюро национальной безопасности Ценцкевич. В состав совета вошли, среди прочего, представители оппозиционной партии «Право и справедливость» - депутат сейма и бывший министр национальной обороны Блащак, а также депутат Европейского парламента Дворчик.

В свою очередь, Дворчик – ассоциируется в Польше, прежде всего со скандалом связанным с его частной перепиской. Вокруг политика проводилось несколько расследований, связанных с использованием частного e‑mail для служебной переписки. Утечка почты стала крупнейшим киберинцидентом в современной Польше, затронувшим высшие эшелоны власти.

Если говорить о Блащаке, то его приемник Косиняк-Камыш утверждает, что получил ведомство с «финансовой дырой».

Подчеркнем, что присутствие одиозных оппозиционных политиков в упомянутом Совете – это не случайность. Это отчаянная попытка Навроцкого укрепить свою позицию в условиях усугубляющегося противостояния с правительством, сформированным в основном «Гражданской коалицией», когда глава государства подвергается жесткой критике за отказ подписать закон о SAFE.

