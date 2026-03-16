Европа и «бумеранг добра»

Литва продолжает «изобретать» ответные меры против официального Минска из-за застрявших в Беларуси литовских грузовиков. Об этом на днях заявил председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас. И, как это принято в западной и прозападной прессе, неудобная предыстория раскручиваемого СМИ повода, как обычно, умалчивается. А вот мы напомним.

Напомним, что «бумеранг добра» был заброшен самими же литовцами, когда в конце октября 2025-го года прибалтийская республика в одностороннем порядке почти полностью заблокировала движение автотранспорта через границу с Беларусью. Свои действия официальный Вильнюс тогда мотивировал якобы участившимися «налетами» с белорусской стороны метеозондов, нагруженных контрабандными сигаретами. При этом никто в Литве не упоминал о поступившем ранее из Минска приглашении к конструктивному диалогу между соответствующими спецслужбами для совместной работы по обе стороны границы в целях искоренения «воздушной контрабанды». Причём тогда же на официальном уровне было признано, что основой поток контрабандных сигарет идёт в Литву из Латвии. Но при этом границу закрыли только с Беларусью.

В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур. В итоге в Беларуси застряли тысячи грузовиков, которые отправили на платные стоянки (согласно последним данным, 1472 тягача и полуприцепа, ущерб может достичь 22 млн евро). Границу между странами открыли 20 ноября 2025-го, но литовские фуры остались на белорусской территории. Как это пояснил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, «из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне». Со своей стороны, глава белорусского МИД Максим Рыженков подчеркнул, что Минск выступает за «окончательное урегулирование всех проблемных вопросов на границе», чтобы её функционирование приобрело «устойчивый и прогнозируемый для бизнеса и граждан Беларуси, Литвы и третьих стран характер».

Но пока мы видим только, что проблемы остаются, и основная причина – это нежелание литовских соседей идти на диалог, а также присутствующее в Вильнюсе стремление «давить» на Минск «различными сценариями». Сначала пытались воздействовать через Еврокомиссию, теперь, по словам Мотузаса, «Литва надеется оказать давление на Минск через своих союзников, прежде всего США». «Эти сценарии — ответные меры против Беларуси, давление через наших партнеров, особенно в данный момент. Между США и Беларусью ведутся переговоры об освобождении заключенных, США сняли некоторые санкции», – поясняет свою мысль председатель комитета литовского Сейма.

То есть, осознавая всю свою несостоятельность в урегулировании проблемных вопросов с Минском в позиции «один на один», используя при этом исключительно «давительные» методы, Вильнюс пытается заручиться поддержкой заокеанского босса. Иными словами, опыт противостояния старших коллег по Евросоюзу с Россией ничему прибалтов не учит.

Стоит напомнить, что Евросоюз официально отказываясь от российских энергоносителей, в последние годы ориентировался на альтернативных поставщиков, в том числе и с Ближнего Востока. Однако на фоне нынешней ситуации в Иране цены на природный газ подскочили почти на 90%, и теперь в Европе заговорили о необходимости возобновить дискуссию о поставках российского газа. И это притом что Россия «рассматривает возможность полного перекрытия газа в Европу и уход на другие, более надежные рынки». Причём случится это может гораздо раньше, чем планировали в Брюсселе.

Комментируя в эфире белорусского телеканала сложившуюся ситуацию, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что Европа, отказавшись от российских энергоносителей и от продукции из Беларуси, помимо того, что стала испытывать проблемы в экономике и социальной сфере (и в первую очередь ближайшие наши соседи – страны Балтии), оказалась ещё и в зависимости от США.

Как заметил Рыженков, на Западе «все понимают, что никаких планируемых ими результатов санкционная политика не принесла». Политический строй в Беларуси и в России не поменялся. Власть ещё больше консолидировалась вокруг своих лидеров и вокруг тех общественных объединений, которые сформировали базис общественного развития государств. Зато санкции бумерангом продолжают бить по самой Европе. «Но встать сегодня и сказать: мы были неправы, давайте работать с Беларусью – не каждый политик в ЕС может себе позволить», – добавил Максим Рыженков. «Поэтому и звучат призывы: вы в Беларуси что-то сделайте большее, чтобы нам сохранить лицо перед нашими избирателями. Ну, это и делается. Вышли на свободу те, кто чуть не привел ситуацию в нашей стране к коллапсу. В ответ — «выполните что-нибудь ещё». Ребята, так не бывает. Если это сотрудничество, которое должно носить взаимовыгодный характер, давайте вместе делать шаги навстречу», – пояснил белорусский министр.

Кроме того, он подчеркнул, что Беларусь прекрасно развивается, наращивая свои отношения с Россией, Китаем, Ираном, Ближним Востоком и Африкой. «На протяжении этих шести лет мы переориентировали практически всю основную нашу торговлю: мы не потеряли ничего в экспорте, каждый год прирост (за пятилетку около 40%). Мы перестали зависеть от Европейского союза», – добавил Рыженков.

Таким образом, получается, что возобновление конструктивного диалога на официальном политическом уровне между Беларусью и западными приграничными странами имеет приоритетность в большей степени для них, стран – членов Евросоюза. Хотя и Беларусь от него не отказывается. В этой связи своё выступление Максим Рыженков резюмировал словами: «Самое время им (европейским странам — прим.) опомниться и вспомнить, что здесь есть стабильное государство — Беларусь. Есть этот кусок границы, через который дальше — на Россию и до Китая, до Юго-Восточной Азии. Но пока вот такие политики у власти — народы Европейского союза являются их заложниками. За исключением, конечно, нескольких стран, с которыми мы очень стабильно и динамично развиваем отношения. Это Венгрия, Словакия, например».

Владимир Вуячич