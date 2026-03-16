Войти
РИА Новости

Новая броня "Тор-М1" подтвердила свою надежность, заявил боец

206
0
0
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

РИА Новости: новая броня ЗРК "Тор-М1" подтвердила свою надежность в бою

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Новая заводская броня российского комплекса ПВО "Тор-М1" подтвердила свою надежность в бою, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета зенитного ракетного комплекса 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".

"Обшивка уже заводская, завод вносит свои коррективы. Они (инженеры завода - ред.) общаются с нами. Отлично, спасибо заводу за такую броню", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что конструкторы и инженеры завода на протяжении всей боевой работы поддерживают контакт с экипажами и вносят необходимые доработки.

"Есть товарищи, которые, конечно, не совсем хорошо, что "испытали" (попали под удар ВСУ - ред.) броню, но говорят, "держит хорошо". Экипаж цел, броню поменяли и дальше поехали выполнять боевую работу", - добавил командир расчета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Тор-М1
Проекты
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
