РИА Новости: дроны почти полностью заменили бойцов снабжения под Константиновкой

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) почти полностью заменили бойцов снабжения, доставляющих грузы непосредственно на передовые позиции на константиновском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Викинг".

"Процентов на 90 облегчают нам жизнь роботы, потому что личный состав будет сохранен, а машинку можно восстановить", - рассказал агентству "Викинг".

Военный уточнил, что на передовой очень активны дроны ВСУ, которые ведут охоту за службой снабжения, поэтому под Константиновкой работу по доставке грузов выполняют роботы.

"Три удара дрона по машинке было, четвертый был рядом, и успешно машинку возвращали", - отметил "Викинг".

По словам оператора, на данном участке линии боевого соприкосновения бойцы активно используют НРТК "Депеша-3", которые показали очень хорошую проходимость, а также прочность.

"Используем для подвоза воды, провизии, боеприпасов, а также для вывоза "трехсотых" (раненых - ред.)", - заключил "Викинг".