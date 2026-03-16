Стабильный сброс: как США используют бомбардировщики в войне с Ираном

Стратегическая авиация может нанести серьезный ущерб ядерной программе исламской республики, но вряд ли станет решающим фактором победы

К нанесению ударов по Ирану подключена стратегическая авиация США. Начиная с 28 февраля в операции, которую проводит американское Центральное командование, принимают участие самолеты дальнего действия. О том, какие бомбардировщики наносят удары, об их вооружении и роли, которую они играют в войне против Ирана, — в авторском материале военного эксперта «Известий» Дмитрия Корнева.

Как тяжелые бомбардировщики США включились в операцию против Ирана

Эволюция применения бомбардировщиков ВВС США против Ирана прошла путь от точечных хирургических ударов летом 2025 года до полномасштабной воздушной кампании, под кодовым названием «Эпическая ярость» (Epic Fury). В июне 2025 года малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit поставили точку, нанеся ограниченный удар по ключевым атомным объектам Ирана. Основные атаки пришлись на завод по обогащению урана в Натанзе и укрепленный объект атомной промышленности в Фордо.

Удары наносились корректируемыми противобункерными авиабомбами GBU-57 MOP. Это была демонстрация силы, призванная показать, что даже самые защищенные подземные заводы Ирана уязвимы для конвенционального оружия США. Плюс, конечно, это была демонстрация возможностей американской авиации по нанесению ударов на другой стороне земного шара после скрытного беспосадочного перелета тяжелых бомбардировщиков.

В операции «Эпическая ярость» тяжелые бомбардировщики пока не стали основной силой. В первой волне ударов основную роль играли крылатые ракеты Tomahawk (более 400 единиц) и палубная авиация с ударными самолетами F/A-18 и F-35 c авианосца в Аравийском море и с авиабаз в странах Персидского залива. Основной целью первой волны было подавление ПВО и уничтожение мобильных пусковых установок баллистических ракет, которыми Иран наносит ответные удары.

Стелс-бомбардировщики B-2 включились в работу на втором этапе операции в начале марта, когда ослабленная ПВО Ирана уже не могла представлять для них угрозу. Они сосредоточились на «добивании» уцелевших элементов ракетного потенциала, ядерной программы и защищенных командных пунктов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). К 7 марта именно B-2 нанесли окончательные удары по подземным заводам в Исфахане. Вероятно, основным оружием этих ударов стали корректируемые бомбы JDAM.

Важным моментом применения B-2 стала позиция Великобритании. Дело в том, что база Диего-Гарсия в Индийском океане не была доступна для американских самолетов в первые дни операции. Лондон открыл ее для приема бомбардировщиков не сразу. Разрешение было получено только на второй неделе марта, после того как иранские прокси атаковали британские торговые суда.

Но основная база в Европе для стратегической авиации США на территории Великобритании работала всегда — это Фэрфорд. К 9 марта здесь базировались уже восемь бомбардировщиков B-1B Lancer и как минимум три «стратега» B-52H.

Как действуют бомбардировщики B-1B в ходе операции

B-1B стал основным инструментом для поражения мобильных и защищенных целей благодаря своей скорости и низкой радиолокационной заметности на малых высотах. В начале марта эти самолеты часто использовали тактику прорыва на малых высотах с огибанием рельефа местности, чтобы оставаться ниже горизонта иранских РЛС, уцелевших после первых ударов.

Используя прицельные контейнеры Sniper XR, экипажи B-1B могли самостоятельно находить и подсвечивать лазером цели для бомб LJDAM GBU-54. Это позволяло уничтожать даже подвижные объекты — например, колонны техники КСИР, пытавшиеся маневрировать между укрытиями.

Вообще один B-1B способен выпустить до 24 ракет JASSM-ER, находясь за сотни километров от цели. И такое оружие применялось с этих самолетов в ходе вылетов с базы в Великобритании по объектам на территории Ирана, например, для уничтожения мостов и узлов связи вокруг Хузестана, чтобы полностью изолировать его от Тегерана.

Любопытный момент — на днях на видео попала перезарядка самолета B-1B Lancer между вылетами по целям в Иране. Обычная перезарядка занимает два-три часа, но сейчас, похоже, самолеты перезаряжали сразу подготовленными к вылету револьверными пусковыми установками CRL (Conventional Rotary Launcher). То есть снимали специальным погрузчиком пустую CRL и заменяли на заранее снаряженную ракетами и бомбами такую же установку. Таким образом самолеты могли совершать в сутки ощутимо больше вылетов. Каждый B-1B может нести три револьверные пусковые установки, на каждой из них подвешивается по восемь ракет или бомб.

Если B-1B мог работать как скальпель с лазерным наведением по только что обнаруженным целям, то «старички» B-52H действовали, судя по всему, только ракетами JASSM и JASSM-ER на дальность от 500 до 1000 км от точки пуска по целям с заранее известными координатами.

Крылатые ракеты JASSM-ER AGM-158B имеют дальность полета до 1000 км. Загрузка информации о целях осуществляется либо перед вылетом, либо уже во время полета самолета — таким образом обеспечивается максимальная актуальность целевой информации. Корректируемые тяжелые (более 900 кг) бомбы JDAM GBU-31 наводятся на координаты цели с помощью спутниковой навигационной системы. Их применение требует приближения носителя к целям на несколько километров. Поэтому сейчас такие боеприпасы применяют только сверхзвуковые B-1B — они могут входить в воздушное пространство Ирана в отличие от тяжелых и медленных B-52H.

И конечно, применение стратегической авиации невозможно без самолетов-дозаправщиков. Основной флот летающих танкеров, которые обеспечивают операцию «Эпическая ярость», — это четырехдвигательные КС-135. Об активности их использования может свидетельствовать и потеря одной из машин 12 марта: Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в результате столкновения в воздухе над Ираком двух самолетов-топливозаправщиков один из них потерпел крушение. Все шестеро членов экипажа погибли. Позже появилось фото второго заправщика с поврежденным килем в аэропорту Бен-Гуриона в Израиле.

Использование тяжелой авиации может нанести серьезный урон ракетной и ядерной программам Ирана, но вряд ли сможет стать решающим фактором для полного прекращения боевых действий. Уничтожить республику одними ударами с воздуха и даже стратегическими бомбардировщиками не получится. Без проведения наземной операции союзникам не удастся как-то кардинально повлиять на политическую ситуацию в стране.

Но для наземной операции у Соединенных Штатов и Израиля сейчас нет ресурсов и в обозримом будущем не предвидится. Как нет уверенности и в создании какой-либо международной коалиции против Ирана. Ни Европе, ни арабским монархиям продолжение конфликта вокруг Ирана не выгодно. А следовательно, США сами себя загнали в патовую ситуацию — бомбить могут, но вряд ли это к чему-то приведет без изменений на земле.

Дмитрий Корнев