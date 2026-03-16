Названы основные события первой российской Недели космоса

Первая российская Неделя космоса пройдет 6-12 апреля по всей стране

Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал указ о проведении в России первой Недели космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. С 2026 года Неделя космоса в России будет проходить ежегодно 6-12 апреля.

Организаторы Недели космоса — правительство России и Государственная корпорация «Роскосмос» при участии бизнеса и общественных институтов.

Шестого апреля, в первый день Недели космоса, по всей стране будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут в регионах России.

В школах проведут занятия «Разговоры о важном» по теме космоса. Школьникам расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, ответят на вопрос: «Как стать космонавтом?».

Седьмого апреля — Просветительский марафон в Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта В.В. Терешковой. Впервые штаб-квартира Роскосмоса превратится в фестивальную площадку, на которой выступят известные эксперты, пройдут мастер-классы и творческие встречи. Марафон проводится совместно с обществом «Знание».

Восьмого апреля в рамках Дня инженера на отраслевой форуме активной молодежи Роскосмоса «Команда Будущего» на площадке Московского авиационного института более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли будут участвовать в мастер-классах, лекциях, и проектных сессиях.

Девятого апреля пройдет Российский Космический Форум. Форум станет ключевой федеральной площадкой для диалога государства, науки и бизнеса в космической сфере. Оператор Форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ.

В четверг, 9 апреля, в рамках Недели космоса в широкий прокат выйдет фильм «Моя собака — космонавт», повествующий о мальчике, который мечтал о космосе, и его собаке Белке.

В ряде регионов пройдут не только традиционные акции в музеях, общественных пространствах, но и театральные постановки, посвященные космической тематике. Также 9 апреля Ассоциация кинопрокатчиков России организует в 300 кинотеатрах бесплатные показы документального фильма «Гагарин. Обнимая мир», который расскажет о значении для планеты первого полета человека в космос.

10 апреля на площадке VK Stadium пройдет масштабное аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night», организованное Роскосмосом и Радио DFM (входит в «Русскую Медиагруппу»).

11 апреля пройдет спортивный флешмоб «Старт к звездам». Совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Движения «Здоровое Отечество». В 12 регионах России пройдет серия спортивных мероприятий, где каждая активность будет связана с ключевыми цифрами космической эпохи: 65 лет со дня полета, 108 минут в космосе и 28 000 километров в час — скорость корабля «Восток 1». Каждый участник сможет почувствовать себя частью легендарного космического старта.

12 апреля — День космонавтики — главный праздник Недели космоса. В Государственном Кремлевском дворце пройдет традиционный торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли. Концерт будет транслироваться на Первом канале.

В программе научных мероприятий Недели космоса — события Российской Академии Наук, Молодежный космический инженерный конгресс МГТУ им. Н.Э. Баумана, региональные конференции и форумы.

Также в течение Недели пройдет серия диктантов на космическую тему, самым масштабным из которых станет «Космический диктант» 12 апреля в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

В рамках Недели космоса запланирован Национальный гастрономический фестиваль «Первые в космосе». Фестиваль пройдет 1-30 апреля, в нем примут участие более 70 ресторанов из 18 регионов. На каждой площадке будет представлен «космический» сет от шеф-повара, включающий 3 блюда и напиток. Проект реализуется «Роскосмосом» совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета и коммуникационным агентством в сфере космоса, образования и науки «Просто космос».