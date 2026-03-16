В Баренцевом море отличился зенитный ракетный комплекс «Оса-МА2»

На днях ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» успешно отработал задачи противовоздушной обороны в акватории Баренцева моря.

Военные моряки провели тренировку по борьбе с робототехническими комплексами условного противника, попутно отработав стрельбы из зенитных артиллерийских комплексов крейсера. Также моряки выполнили комплекс стрельб по морским и береговым мишеням.

Как рассказали в Минобороны России, подготовка экипажа корабля к учениям велась с учетом особенностей современной вооруженной борьбы на море. Учебно-боевые упражнения проводились в рамках сдачи курсовой задачи К-2 – «действия одиночного корабля по предназначению в море».

Отличились и корабельные зенитчики. Расчет размещенного на корабле зенитного ракетного комплекса «Оса-МА2» отразил атаку средств воздушного нападения противника, выполнив практические пуски зенитных ракет по воздушным целям.

В частности, зенитчики ракетного крейсера уничтожили малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Обратим внимание на упомянутый зенитный ракетный комплекс «Оса-МА2».

Многие, кто интересуются военной техникой, наслышаны о почти легендарной боевой машине советских зенитчиков – зенитном ракетном комплексе «Оса», поступавшим в войска ПВО СССР еще с начала 1970-х годов, и до сих пор воюющем в зоне проведения специальной военной операции.

Производство этого ЗРК велось на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», который на сегодняшний день входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

При этом, наряду с разработкой и созданием сухопутного ЗРК «Оса», конструкторы работали над корабельной версией этого зенитного ракетного комплекса. Советские оружейники понимали, что противовоздушная оборона военных кораблей должна быть эшелонированной, и потому были необходимы новые зенитные ракетные комплексы различной дальности.

Работы по созданию сухопутного ЗРК «Оса» и корабельного ЗРК «Оса-М» начались еще в 1960 году.

Создатели морской версии «Осы» использовали принципиально новый подход по организации корабельного ПВО, разместив пусковую установку ЗРК под палубой корабля. Еще одной особенностью пусковой установки «Осы-М» стало инновационное для тех времен размещение 20 ракет в 4-х барабанах.

ЗРК «Оса-М» по своим возможностям серьезно опередил конкурентов из США и других государств НАТО. Основным отличием от зарубежных аналогов стало то, что советский комплекс получил возможность самостоятельно решать задачу обнаружения целей. Для этого в состав системы управления была включена РЛС, обеспечивающая обнаружение различных типов целей.

Первый пуск новой ракеты 9М33 с передвижной пусковой установки был успешно выполнен в марте 1965 года, и уже через два года начались испытания комплекса «Оса-М», которые были завершены в 1971 году.

В 1973 году зенитный ракетный комплекс «Оса-М» был принят на вооружение ВМФ СССР. А уже в 1975 году была начата модернизация комплекса, который получил наименование «Оса-МА».

В новой версии корабельной «Осы» конструкторы сумели снизить минимальную высоту поражения целей с 60 до 25 метров. Корабельные испытания модернизированного комплекса велись на опытном противолодочном корабле в Черном море, и в 1979 году ЗРК «Оса-МА» был принят на вооружение советского флота.

Уже в первой половине 80-х годов была проведена еще одна модернизация корабельной «Осы», с целью повышения эффективности стрельбы по низколетящим противокорабельным ракетам. Модернизированный комплекс получил дополнительные возможности: например, поражать цели, летящие над волнами на высоте от 5 метров, а также новое наименование - ЗРК «Оса-МА2».

