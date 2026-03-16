Последняя партия танков M1A2T прибудет на Тайвань до конца марта

ЦАМТО, 13 марта. По информации тайваньских СМИ, последняя партия ОБТ M1A2T, предназначенных для ВС Тайваня, находится в пути на борту грузового корабля и, как ожидается, прибудет в страну до конца марта.

Как сообщают источники тайваньского агентства CNA, своевременная доставка последней партии из 28 танков M1A2T позволит избежать перерывов в подготовке личного состава.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", 14 БРЭМ M88A2 HERCULES, другой техники, сопутствующих вооружений, оборудования и услуг на сумму до 2 млрд. долл.

Первая партия из 38 танков M1A2T была доставлена на Тайвань в декабре 2024 года и принята на вооружение 584-й бронетанковой бригады Сухопутных войск в конце октября 2025 года после завершения испытаний и подготовки личного состава.

Вторая партия из 42 танков M1A2T прибыла на Тайвань в июле 2025 года. Испытания этой техники и подготовка экипажей продолжаются в преддверии их запланированного принятия на вооружение во втором квартале 2026 года.

ОБТ M1A2T представляет собой модифицированную под требования ВС Тайваня версию M1A2 SEPv2 "Абрамс". Газотурбинный двигатель AGT-1500 мощностью 1500 л.с. позволяет развивать скорость 68 км/ч. Танк оборудован 120-мм гладкоствольной пушкой, композитной 850-мм броней и системой боевого управления для повышения эффективности ведения боевых действий, средствами самообороны для повышения живучести.