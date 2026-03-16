Улан-Удэнское предприятие «Вертолетов России» будет готовить авиационных специалистов Ми-171А3.

Соответствующее разрешение на проведение четырех дополнительных программ Авиационному учебному центру выдало Федеральное агентство воздушного транспорта

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех сможет проводить первоначальную и периодическую подготовку любых авиационных специалистов на Ми-171А3. Федеральное агентство воздушного транспорта выдало Авиационному учебному центру (АУЦ) разрешение на реализацию четырех дополнительных программ обучения.

Ранее Росавиация сертифицировала АУЦ предприятия на право проведения первоначальной подготовки и курсов повышения квалификации авиационного персонала на управление вертолетом Ми-171А3. Тренажерная подготовка и практическое обучение летного состава эксплуатантов проводятся на сертифицированном подвижном комплексном тренажере вертолета Ми-171А3.

«Авиационный учебный центр предприятия осуществляет подготовку по двадцати программам подготовки. Освоение новых программ подразумевает модернизацию технического оснащения учебного заведения путем создания интерактивных классов, разработки автоматизированных учебных курсов и внедрения современных технических средств обучения. Для подготовки пилотов используются тренажеры нового поколения, которые состоят из кабины вертолета, помещенной внутрь сферообразной „капсулы“. Симулятор установлен на динамическую виброплатформу, оснащен современной системой визуализации, которая максимально реалистично отображает внекабинное пространство. Современные тренажерные комплексы позволяют эффективно проводить подготовку пилотов, до автоматизма отрабатывать всевозможные нештатные ситуации, которые невозможно смоделировать при обучении на реальной машине», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Авиационный учебный центр создан в 2007 году на базе Улан-Удэнского авиационного завода. Сегодня в состав АУЦ входят тренажерные комплексы вертолетов Ми-8АМТ/171, Ми-171А2, а также Ми-171А3. За все время здесь прошли обучение более 7000 специалистов летного и инженерно-технического состава.

Ми-171А3 — офшорный вертолет, разработанный специалистами холдинга «Вертолеты России» в соответствии с требованиями нефтегазовых компаний и предназначенный для доставки людей и грузов на шельфовые буровые платформы, а также для проведения поисково-спасательных операций в открытом море.