Лукашенко рассказал, как прошла проверка ВВС и войск ПВО в Белоруссии

Лукашенко: проверка ВВС и войск ПВО в Белоруссии прошла неплохо

МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Проверка готовности белорусских ВВС и войск ПВО прошла неплохо, еще планируется проверить противодействие БПЛА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я должен обеспечить безопасность своего народа и своего государства. Поэтому мы и проводим эти внеплановые проверки. Вчера поздно вечером доложил (госсекретарь совбеза Белоруссии Александр – ред.) Вольфович. Вернулся с полигона - проверяли ВВС и войска ПВО. Неплохо", - сказал глава государства в пятницу во время общения с журналистами в ходе поездки в Дрибинский район Могилевской области. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко отметил, что теперь предстоит проверить и технику, которая ориентирована на противодействие беспилотникам, например, комплексы радиоэлектронной борьбы. "Совершенствуем и военную составляющую. Весна закончится - сделаем соответствующие выводы", - добавил белорусский президент.