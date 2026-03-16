Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником"

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Украине и НАТО не лезть, чтобы по ним не ударили "Орешником".
Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что развернутый на территории республики ракетный комплекс должен считаться законной целью альянса.
Президент отметил, что он не угрожает, но и не будет спокойно наблюдать, если они будут считать объекты на территории Белоруссии легитимной целью. Он также обратил внимание на то, что "Орешник" — мобильное оружие.
В декабре 2025 года по просьбе президента Белоруссии на территории республики был размещен и заступил на боевое дежурство "Орешник". Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Владимиром Путиным.