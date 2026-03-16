Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником"

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Украине и НАТО не лезть, чтобы по ним не ударили "Орешником".

Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что развернутый на территории республики ракетный комплекс должен считаться законной целью альянса.

"Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси Господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что он не угрожает, но и не будет спокойно наблюдать, если они будут считать объекты на территории Белоруссии легитимной целью. Он также обратил внимание на то, что "Орешник" — мобильное оружие.

"Десяток ложных целей. То есть выйдут на маршрут десять машин. Сверху посмотрели — десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд противоядие всегда найдется", — добавил Лукашенко.

В декабре 2025 года по просьбе президента Белоруссии на территории республики был размещен и заступил на боевое дежурство "Орешник". Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Владимиром Путиным.