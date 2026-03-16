РИА Новости

Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Украине и НАТО не лезть, чтобы по ним не ударили "Орешником".

Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что развернутый на территории республики ракетный комплекс должен считаться законной целью альянса.

"Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси Господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что он не угрожает, но и не будет спокойно наблюдать, если они будут считать объекты на территории Белоруссии легитимной целью. Он также обратил внимание на то, что "Орешник" — мобильное оружие.

"Десяток ложных целей. То есть выйдут на маршрут десять машин. Сверху посмотрели — десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд противоядие всегда найдется", — добавил Лукашенко.

В декабре 2025 года по просьбе президента Белоруссии на территории республики был размещен и заступил на боевое дежурство "Орешник". Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Владимиром Путиным.

  • 16.03 05:00
  • 533
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:29
  • 14998
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 16.03 01:24
  • 0
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 14.03 02:59
  • 1
Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку
  • 13.03 23:35
  • 0
Комментарий к "Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?"
  • 13.03 23:01
  • 0
Комментарий к "Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней"
  • 13.03 22:16
  • 0
Чем отличается ВМФ РФ от ВМФ Ирана
  • 13.03 21:34
  • 0
Комментарий к "Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана"