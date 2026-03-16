В сети появилось фото Stratotanker с поврежденным килем – самолет уже изучают

В сети появились фото второго дозаправщика США KC-135 Stratotanker с повреждениями киля. Напоминаем, что ранее американские ВВС потеряли аналогичный самолет в небе над Ираком.

Данные сервисов слежения зафиксировали сигнал бедствия 7700, после чего траектория одного из танкеров стала рваной и изломанной. Тем не менее машина дотянула до берега и приземлилась на израильской территории. На опубликованных снимках видно: киль самолета серьезно поврежден.

Второй участник инцидента оказался менее везучим. Такой же KC-135 рухнул на западе Ирака. В Пентагоне подтвердили факт катастрофы и сообщили о спасательной операции. Но спасать, судя по всему, уже некого. Экипаж не имел парашютов.

Источник изображения: topwar.ru

Военные блогеры уже ломают голову над сценарием происшествия. Версия о столкновении в воздухе выглядит наиболее логичной, но вызывает вопросы. Танкеры не заправляют друг друга, а значит, они должны были находиться на безопасной дистанции. Некоторые считают, что второй танкер буквально «въехал мордой» в хвостовое оперение первого, из-за чего потерял управление и упал.

В Пентагоне пока хранят молчание о деталях. Приземлившийся в Израиле KC-135 сейчас изучают специалисты – возможно, его бортовые самописцы прольют свет на то, как два огромных самолета оказались на одной траектории.