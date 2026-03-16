Войти
РИА Новости

Путин обсудил с членами Совбеза меры по защите критической инфраструктуры

223
0
0

Путин обсудил с членами СБ меры по защите критически важной инфраструктуры

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности защиту критически важных объектов, сообщила пресс-служба Кремля.

"У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры", — заявил он.

С докладами выступили вице-премьеры Александр Новак, Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В совещании также приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава АП Антон Вайно, директоры СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь СБ Сергей Шойгу.

В последние две недели ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре на Юге России. В четверг Киев безуспешно пытался атаковать компрессорную станцию "Русская", связанную с "Турецким потоком", и КС "Береговая", работающую с "Голубым потоком".

Через эти трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обратил внимание на эти удары. Он назвал действия ВСУ безрассудными, поскольку они хотят нанести ущерб объектам, которые обеспечивают энергетическую безопасность Турции и других стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
