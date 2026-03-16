Компания Inocea приняла первый танкер-заправщик класса "Уэйв" из состава ВМС Великобритании

ЦАМТО, 13 марта. Британская компания Inocea 7 марта объявила о получении права собственности на танкер-заправщик "Уэйв Рулер" класса "Уэйв", ранее состоявший на вооружении ВМС Великобритании.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, не раскрывая подробности Inocea заявила, что намерена вернуть "испытанное средство снабжения НАТО" на службу военно-морских сил союзных государств.

Ранее в пресс-релизе от 18 февраля Inocea объявила о подписании соглашения на приобретение из состава ВМС Великобритании двух танкеров-заправщиков класса "Уэйв", "Уэйв Найт" и "Уэйв Рулер". После восстановления они будут эксплуатироваться Inocea для поддержки союзных ВМС. Компания рассчитывает, что оба судна будут использоваться еще как минимум 20 лет.

В своем пресс-релизе от 7 марта Inocea сообщила, что "Уэйв Рулер" будет включен в возглавляемую компанией программу оперативного возвращения в строй для восстановления полной готовности к применению по предназначению.

"Уэйв Найт" и "Уэйв Рулер", предназначенные для снабжения надводных кораблей в море, были приняты на вооружение в апреле 2003 года и выведены из боевого состава британского флота в марте 2025 года.

Совладелец Inocea Group Алекс Вайсфилд заявил, что у обоих судов впереди долгий срок службы, в течение которого они будут поддерживать важные операции по всему миру. Компания сотрудничает с британским правительством, заказчиком и отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить быстрое восстановление судов.

По информации Inocea, она обладает большим опытом строительства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания подобных судов, в частности, транспорта снабжения "Астерикс". Данное судно было передано в лизинг ВМС Канады дочерней компанией Inocea, Federal Fleet Services Inc, в марте 2018 года. Срок действия контракта был установлен до 28 января 2028 года. Можно предположить, что суда класса "Уэйв" будут эксплуатироваться в сходном формате.