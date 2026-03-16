Госкомвоенпром Беларуси: программно-аппаратный комплекс "АЛС "Сканер" подтвердил заявленные ТТХ

211
0
0
Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
ЦАМТО, 13 марта. Программно-аппаратный комплекс "Акустическая локационная система "Сканер", разработанный по заказу Госкомвоенпрома Республики Беларусь, успешно прошел приемочные испытания и рекомендован к постановке на производство.

Комплекс полностью подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и готов к выполнению задач по защите объектов критической инфраструктуры от беспилотников, в том числе летящих в режиме "радиомолчания" и на небольшой высоте.

ПАК "АЛС "Сканер" может применяться как автономно, так и совместно с другими системами безопасности, обеспечивающими раннее обнаружение низколетящих целей. В ПАК реализованы протоколы информационного взаимодействия, используемые в силовых структурах государства.

Научно-технический задел, полученный при разработке ПАК "АЛС "Сканер" активно используется в последующих разработках компании "ИнноТех Солюшнс".

В настоящее время компанией ведется разработка мобильного программно-аппаратного комплекса "АЛС "Сканер 2.0", предназначенного для создания зоны обнаружения и пеленгования как беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, так и квадрокоптеров различного класса с электрическими силовыми установками. По мнению разработчиков, первые промежуточные результаты по применению ПАК "АЛС "Сканер 2.0" оказались положительными.

Полевые испытания ПАК "АЛС "Сканер 2.0" запланированы на май 2026 года, по результатам которых будет принято решение о серийном изготовлении данного изделия на одном из предприятий Республики Беларусь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

  • Обсуждаемое
  • 16.03 05:00
  • 533
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:29
  • 14998
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 16.03 01:24
  • 0
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 14.03 02:59
  • 1
Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку
  • 13.03 23:35
  • 0
Комментарий к "Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?"
  • 13.03 23:01
  • 0
Комментарий к "Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней"
  • 13.03 22:16
  • 0
Чем отличается ВМФ РФ от ВМФ Ирана
  • 13.03 21:34
  • 0
Комментарий к "Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана"