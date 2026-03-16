Госкомвоенпром Беларуси: программно-аппаратный комплекс "АЛС "Сканер" подтвердил заявленные ТТХ

ЦАМТО, 13 марта. Программно-аппаратный комплекс "Акустическая локационная система "Сканер", разработанный по заказу Госкомвоенпрома Республики Беларусь, успешно прошел приемочные испытания и рекомендован к постановке на производство.

Комплекс полностью подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и готов к выполнению задач по защите объектов критической инфраструктуры от беспилотников, в том числе летящих в режиме "радиомолчания" и на небольшой высоте.

ПАК "АЛС "Сканер" может применяться как автономно, так и совместно с другими системами безопасности, обеспечивающими раннее обнаружение низколетящих целей. В ПАК реализованы протоколы информационного взаимодействия, используемые в силовых структурах государства.

Научно-технический задел, полученный при разработке ПАК "АЛС "Сканер" активно используется в последующих разработках компании "ИнноТех Солюшнс".

В настоящее время компанией ведется разработка мобильного программно-аппаратного комплекса "АЛС "Сканер 2.0", предназначенного для создания зоны обнаружения и пеленгования как беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, так и квадрокоптеров различного класса с электрическими силовыми установками. По мнению разработчиков, первые промежуточные результаты по применению ПАК "АЛС "Сканер 2.0" оказались положительными.

Полевые испытания ПАК "АЛС "Сканер 2.0" запланированы на май 2026 года, по результатам которых будет принято решение о серийном изготовлении данного изделия на одном из предприятий Республики Беларусь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.