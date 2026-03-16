Кароль Навроцкий принял решение относительно SAFE. Обращение президента (Interia, Польша)

Президент Навроцкий: Польша не подпишет закон о кредите SAFE — он ей невыгоден

Президент Польши Навроцкий заблокировал закон о миллиардном кредите ЕС на вооружение, сообщает Interia. Он заявил, что закон о SAFE "подрывает суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность Польши". Президент представил свою альтернативу кредиту ЕС.

Марта Стемпень (Marta Stępień)

"В мире, полном напряженности и неопределенности, любое решение, касающееся государственной безопасности, должно приниматься с учетом долгосрочных интересов Республики Польша — глядя в завтрашний день, а не исходя из принципа “здесь и сейчас”. С учетом такой перспективы наш народ принял решение о вступлении в НАТО, и сегодня мы празднуем 27-ю годовщину этого события", — сказал президент Кароль Навроцкий в своем обращении.

Программа SAFE. Кароль Навроцкий выступил с обращением

Президент напомнил, что на его стол лег законопроект о европейском механизме SAFE.

"Вокруг этого дела было много эмоций. Однако ответственность за государство заключается в том, чтобы смотреть на факты, не ограничиваясь рамками сиюминутной политической повестки. Вопрос о европейском кредите —дело не одной партии, не одного правительства и не одной каденции. Это вопрос будущего польского государства", — заявил Навроцкий.

Президент отметил, что "с самого начала проект SAFE вызывал много вопросов и сомнений". "Поэтому я созвал по этой теме специальное заседание Совета национальной безопасности, провел ряд встреч и бесед с экспертами и инициировал подготовку специальных поправок к этому закону в русле законодательного процесса", — отметил Навроцкий.

"Я счел необходимым встать на путь широкого, внепартийного диалога. К сожалению, основная часть предложенных изменений была отклонена", — заявил президент.

По его словам, "власти выбрали вариант конфронтации, а не диалога". "Было решено использовать данную тему для социальной эскалации и поляризации общества. Это чрезвычайно вредно, и нужно прямо сказать — это не умно. Нужно опомниться и понять, что разрушение консенсуса по столь принципиальным вопросам — это шаги, противоречащее интересам Польши. Наши враги им только порадуются", — отметил президент.

Кароль Навроцкий о безопасности ЕС. "Партийный запал"

"Механизм SAFE — это огромный зарубежный кредит в иностранной валюте, который берется на 45 лет. Расходы на оплату процентов по нему могут достигать 180 миллиардов злотых. То есть поляки должны будут вернуть в два раза больше, чем они взяли. На этом заработают западные банки и финансовые учреждения", — сказал Кароль Навроцкий.

По словам президента, это очень опасный кредит, он напоминает займы, которые поляки в начале двухтысячных брали в швейцарских франках. "Они тоже поначалу казались безопасными, а потом проценты по кредиту выросли настолько, что это приводило к глубоким финансовым кризисам", — напомнил глава государства.

"Политики, которые сейчас хотят взять кредит SAFE, должны помнить: за него долгие годы придется расплачиваться нашим детям и внукам. Сегодняшний 18-летний мужчина, который только вступает во взрослую жизнь, на протяжении всей своей профессиональной деятельности будет погашать обязательства, взятые от его имени. Кредит можно взять за один день, но гасить его будут целые поколения", — сказал президент.

"История учит нас простой истине — народу, который не хочет кормить свою армию, рано или поздно придется кормить чужую. Поэтому инвестиции в оборону необходимы, но они должны осуществляться разумно, ответственно и таким образом, чтобы не ограничивать суверенитет государства", — сказал Навроцкий.

Президент также подчеркнул, что он "представил жизнеспособную альтернативу европейскому кредиту SAFE". Это "польский SAFE под 0%" — концепция польского фонда инвестиций в оборону. "Этот законопроект уже находится в Сейме. Его необходимо рассмотреть как можно скорее. Польской армии и безопасности Польши вредит партийный запал и затягивание обсуждения этого разумного предложения", — подчеркнул Навроцкий.

Президент принял решение о программе SAFE

"Национальный банк Польши (НБП) за последнее время заработал для Польши 185 миллиардов злотых, в частности, благодаря увеличению золотых резервов и продуманным инвестиционным решениям. Это огромный капитал. Капитал, который может работать на польскую безопасность", — убеждал президент.

По его словам, "благодаря этому нам не нужно брать ненадежные иностранные кредиты от имени следующих поколений поляков". "Фонд должен работать под полным контролем польского государства и парламента, сохраняя полную прозрачность расходования средств и дистанцируясь от политических баталий. Это даст нам полную свободу принятия решений. Польша сама выберет, какую технику и у кого ей покупать, как развивать свою оборонную промышленность", — отметил Навроцкий.

"Проблема с кредитом SAFE касается не только денег, но и условий его предоставления. Решения относительно этих денег и нашей безопасности будут приниматься не только польскими властями. SAFE — это механизм, который действует так, что Брюссель, применяя так называемый “принцип условности”, может произвольно приостановить финансирование, причем в этом случае нашему государству все равно придется погасить этот долг", — заявил президент. "Надо четко понимать — безопасность, которая зависит от каких-то условий, это не безопасность. Безопасность Польши не может зависеть от решений, принимаемых за ее пределами", — добавил он.

"Как президент Республики Польша, я обязан также задать принципиальный вопрос: соответствует ли решение, которое может ограничивать суверенитет государства в вопросах безопасности Конституции Республики Польша?" — спросил Навроцкий. "Наш основной закон в статье 90 допускает передачу определенных компетенций международным организациям, но в то же время четко указывает границы. Нельзя передавать полномочия, которые составляют суть суверенитета государства, и одним из таких полномочий является как раз контроль над вооруженными силами", — пояснил президент.

Навроцкий отметил, что "это подтверждают и европейские договоры". "Это фундаментальные вопросы. Учитывая их, я принял решение не подписывать закон, который позволяет Польше брать займы SAFE. Я никогда не подпишу закон, который вреден для нашего суверенитета, независимости, экономической и военной безопасности", — заявил он.

"Я предупреждаю: за любые попытки в обход закона, через черный ход „повесить” на нашу страны иностранный долг, рано или поздно придется нести как политическую, так и юридическую ответственность", — пригрозил президент.

Кароль Навроцкий с выступил призывом. Речь идет о "польском SAFE"

По словам Навроцкого, он "хочет напомнить властям о статье 7 Конституции Республики Польша, в которой четко указано, что органы государственной власти действуют на основе и в рамках закона". "Это означает, что государственная власть может делать только то, что позволяет ей закон", — отметил он.

"Я призываю все политические силы срочно приняться за работу над президентским проектом закона о польском Фонде оборонных инвестиций, позволяющем финансировать развитие армии на уровне, равном или превышающем европейский SAFE. Данный проект — это сильная армия, без долгов, которые пришлось бы платить следующим поколениям. "Польский SAFE под 0%" — это нулевая зависимость и 100% суверенитета", — провозгласил президент.

Навроцкий подчеркнул, что "Польша должна вооружаться". "Польше нужно строить сильную армию. Польша должна стать одним из столпов безопасности Европы и НАТО. Но Польша должна делать это на своих собственных условиях. Только та нация, которая может позаботиться о своей собственной безопасности, остается по-настоящему свободной. Прежде всего Польша, прежде всего поляки", — заключил президент.

Программа "SAFE" против "SAFE 0%". Деньги на вооружение

Премьер-министр Дональд Туск, предвосхищая такое решение Кароля Навроцкого, заявил во вторник, что Кабинет министров подготовит проект постановления относительно внедрения ЕС SAFE.

Полномочный представитель правительства Польши по программе SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецкая (Magdalena Sobkowiak-Czarnecka) в тот же день заявила, что в случае вето президента уже подготовлен "план Б",предполагающий направление средств из SAFE ЕС в Фонд поддержки Вооруженных сил.

Польша может стать крупнейшим бенефициаром европейской программы SAFE — она позволила бы польскому правительству получить в свое распоряжение примерно 43,7 миллиарда евро (почти 200 миллиардов злотых) в виде льготных процентных кредитов и потратить их на инвестиции в оборону. Согласно заявлению правительства, 89% средств из SAFE были бы вложены в польский ВПК, направлены на удовлетворение потребностей армии, поддержку полиции и пограничников, а также защиту киберпространства.

Кароль Навроцкий неоднократно говорил, что его сомнения вызывает вопрос условий, которыми сопровождался бы этот кредит.

В связи с этим глава НБП Адам Глапинский (Adam Glapiński) 5 марта анонсировал презентацию программы "Польский SAFE 0%", которая могла бы стать альтернативой программе кредитования из средств ЕС. В рамках проекта предлагается создать Польский Фонд оборонных инвестиций, финансируемый за счет прибыли НБП. Соответствующий законопроект был внесен в Сейм во вторник.

В среду Адам Глапинский сообщил, что в конце февраля Польша владела 570 тоннами золота, стоимость которого составила примерно 340 миллиардов злотых, а нереализованная прибыль роста цен на слитки — 197 миллиардов злотых. По оценке Глапинского, эту прибыль НБП мог бы получить за счет "активного управления" золотом, а затем направить на финансирование так называемого "Польского SAFE 0%".

Правительственная сторона заявила, что, если у нее будет такая возможность, она с удовольствием будет использовать дополнительные средства на оборону, однако не в качестве альтернативы SAFE, а дополнения к этой программе.