Сингапурская ST Engineering проведет ТОиР бронетехники СВ Катара

ЦАМТО, 13 марта. Сингапурская технологическая группа ST Engineering через свое подразделение наземных систем заключила стратегическое соглашение с катарской компанией Barzan Maintenance Shield (BMS) на оказание услуг в интересах СВ Катара.

Контракт, ставший первым масштабным прорывом группы на оборонный рынок Катара, был официально финализирован в ходе международной военно-морской выставки DIMDEX-2026 в Дохе.

Стоимость 5-летнего рамочного соглашения составляет 315 млн. евро (372 млн. долл. США или 470 млн. синг. долл.). Данная сделка рассматривается руководством ST Engineering как ключевой этап реализации стратегии по укреплению долгосрочного партнерства с оборонными ведомствами стран Персидского залива и развитию основных инженерных компетенций группы в регионе.

Предметом договора является обеспечение полного цикла технического обслуживания, текущего ремонта и капитального ремонта (ТОиР) парка бронетанковой и автомобильной техники СВ Катара. Программа охватывает не менее пяти различных типов платформ. Помимо непосредственных ремонтных работ, контракт предусматривает техническое сопровождение и модернизацию стационарного оборудования мастерских, а также обеспечение постоянного присутствия квалифицированного инженерно-технического персонала на объектах заказчика для оперативного устранения возникающих неисправностей.

Особое внимание в рамках реализации контракта уделено цифровой трансформации процессов управления жизненным циклом боевой техники. В структуру соглашения включены следующие высокотехнологичные компоненты:

– полная цифровизация рабочих процессов ТОиР для обеспечения максимальной прозрачности и контроля состояния парка;

– внедрение автоматизированных систем обнаружения аномалий и углубленной аналитики парка для перехода к предиктивному (прогностическому) обслуживанию;

– оптимизация управления складскими запасами комплектующих и узлов за счет применения аналитических инструментов, основанных на анализе больших данных.

Начало работ по контракту запланировано на второй квартал 2026 года. Предполагается, что интеграция инженерного опыта ST Engineering и современных цифровых решений позволит существенно сократить время простоя техники в ремонте и повысить коэффициент ее оперативной готовности. В долгосрочной перспективе соглашение с Barzan Maintenance Shield должно обеспечить устойчивую поддержку жизненного цикла ключевых боевых платформ Сухопутных войск Катара.