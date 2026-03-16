"Адмиралтейские верфи" продолжают формировать корпус нового научно-экспедиционного судна

"Адмиралтейские верфи" продолжают формирование корпуса будущего флагмана полярной науки – научно-экспедиционного судна (НЭС) "Иван Фролов". Как сообщили в пресс-службе предприятия, судостроители вышли на промежуточный рубеж: на стапеле установлены уже 102 секции.

Представители завода подчеркнули, что работы идут по графику, параллельно завершен важнейший этап контрактации ключевого оборудования.

Сборка корпуса научно-экспедиционного судна "Иван Фролов"

"В настоящий момент полным ходом идет подготовка заказа под погрузку крупногабаритного оборудования, выполняется монтаж фундаментов машинного отделения", – добавили в пресс-службе верфи.

Государственный контракт на постройку НЭС "Иван Фролов" заключен между "Адмиралтейскими верфями" и Росгидрометом в марте 2023 года. В качестве разработчика проекта выбрали Невское ПКБ. Резка металла для судна "Иван Фролов" стартовала в декабре 2023 года, а закладка состоялась в конце октября 2024 года.

НЭС "Иван Фролов" предназначено для выполнения антарктической программы Российской Федерации. Ожидается, что новое судно придет на смену научно-исследовательскому судну "Академик Федоров", которое находится в строю с 1987 года. Планируется, что "Иван Фролов" прослужит более 30 лет.

Одновременно на борту будут выполняться работы по десяткам научных проектов – от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса в зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32.

Длина судна составит 164,8 метра, ширина – 26 метров, водоизмещение – около 25 тысяч тонн. Скорость – 16 узлов. Экипаж и спецперсонал – 240 человек.

