ВМС Мьянмы приняли на вооружение фрегат "Кинг Талун"

ЦАМТО, 13 марта. Командование ВМС Мьянмы официально ввело в боевой состав флота новый фрегат "Кинг Талун" (King Thalun) национальной постройки, сообщило 9 марта Министерство информации Мьянмы.

По данным Jane's Defence Weekly, впервые корабль (19) "Кинг Талун" был продемонстрирован 24 декабря 2024 года в Танлине во время празднования 77-й годовщины ВМС Мьянмы. В то время командование ВМС Мьянмы представило мероприятие как церемонию приемки и присвоения наименования. При этом, судя по опубликованным фото, корабль на тот момент не был оснащен рядом средств обнаружения и системами вооружения.

На церемонии 9 марта главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн подчеркнул, что "Кинг Талун" является символом растущего военного судостроения Мьянмы.

С момента первой демонстрации на корабле были выполнены работы по его дооснащению, и теперь он будет выполнять широкий спектр задач, начиная от контроля территориальных вод и заканчивая оказанием гуманитарной помощи и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Длина построенного на военном судостроительном предприятии фрегата составляет 135 м, максимальная ширина – 14,5 м, осадка – 4,1 м, водоизмещение – около 3500 т. Таким образом, он является самым большим кораблем, построенным в Мьянме. Фрегат может развивать скорость до 30 узлов.

Судя по фотографиям с церемонии, опубликованным различными СМИ, "Кинг Талун" вооружен 76-мм артиллерийской установкой H/PJ-26, зенитным артиллерийским комплексом ближней зоны "Тип-730B" и двумя пусковыми установками противолодочных ракет RBU-6000 в носовой части. Фрегат также оснащен 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой (ВПУ) в носовой части, двумя четырехконтейнерными пусковыми установками противокорабельных ракет в средней части.

На главной мачте установлена антенна навигационной РЛС и, вероятно, многофункциональной РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) SR2410C.

В ходе той же церемонии в боевой состав флота также были введены четыре многоцелевых речных катера. По заявлению Министерства информации, эти компактные катера должны усилить возможности флота по контролю обширной речной сети Мьянмы, обеспечивая патрулирование, перевозки и поддерживая безопасность.

Кроме того, на военном судостроительном предприятии состоялось открытие сухого дока водоизмещением 40000 т. Данный объект характеризуется как крупнейший сухой док, построенный в стране. Он позволит осуществлять строительство и ремонт крупных военных и гражданских кораблей.

В ходе того же мероприятия ВМС Мьянмы провели церемонию закладки килей двух противолодочных кораблей, которые будут построены первыми с использованием нового сухого дока.

Мероприятие, посвященное вводу в боевой состав флота фрегата "Кинг Талун" и других новых кораблей, состоялось на фоне сложной военно-политической обстановки в стране, связанной с активными атаками незаконных вооруженных формирований. В этой связи, по мнению ряда экспертов, церемония является своего рода демонстрацией устойчивости власти и ее способности развивать боевой потенциал Вооруженных сил.