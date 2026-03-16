Войти
ЦАМТО

Япония может присоединиться к американской системе ПРО "Золотой купол"

189
0
0
Система ПРО США «Золотой купол»
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 марта. Правительство Японии согласовывает вопрос присоединения к американской системе ПРО "Золотой купол", о чем может быть официально заявлено в ходе двустороннего саммита в Вашингтоне.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета "Иомиури" со ссылкой на источники в японском правительстве.

На встрече стороны обсудят систему ПРО "Золотой купол" и премьер Японии Санаэ Такаити заявит о намерении к ней присоединиться.

Продвигаемая президентом США система ПРО "Золотой купол" должна быть запущена к январю 2029 года. Для защиты территории США она подразумевает размещение средств перехвата развивающих скорость более 5М сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle) и беспилотников. Япония рассчитывает, что ее участие в проекте позволит его использовать и для своей обороны.

Япония и США также ведут совместную разработку новой ракеты-перехватчика сверхзвуковых управляемых планирующих боевых блоков HGV (Hypersonic Glide Vehicle). Новая ракета, как рассчитывают разработчики, должна перехватывать сверхзвуковые планирующие блоки на этапе планирования. Проект планируется завершить в 2030-х годах. На саммите будет обсуждаться его развитие и продвижение.

Япония готовит также создание сети малых спутников для сбора информации к концу марта 2028 года. Запуск первого спутника для этой системы должен состояться в апреле этого года.

Саммит Японии и США намечен на 19 марта, он станет первым визитом в США премьер-министра Санаэ Такаити в этом качестве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
