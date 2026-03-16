Pais: Испания выделила Украине почти 17 млрд. евро с 2022 года

Банкноты Евро
Банкноты Евро.
Источник изображения: © Getty Images / NurPhoto

ЦАМТО, 13 марта. Объем финансовой и гуманитарной помощи Испании Украине с начала конфликта в феврале 2022 года составил почти 17 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Pais со ссылкой на данные государственного секретариата по торговле.

"C февраля 2022 года, когда началась военная операция на Украине, объем финансовой и гуманитарной помощи Испании составил почти 17 млрд. евро", – пишет издание.

По данным Pais, основная часть этой суммы (около 16,2 млрд. евро) приходится на обязательства Испании в рамках программ Европейского союза. Еще 641 млн. евро составляют прямые финансовые гарантии.

Отмечается, что 321 млн. евро связан с макрофинансовой помощью ЕС Украине, еще 320 млн. евро – с обязательствами перед международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Также Украине была передана бывшая в употреблении техника из арсеналов Вооруженных сил Испании на сумму около 384 млн. евро за тот же период.

Кроме того, Испанское агентство международного сотрудничества для развития (AECID) предоставило Украине 72 млн. евро безвозвратной помощи, из которых 59 млн. евро направлены на гуманитарные нужды и 13 млн. евро – на восстановление инфраструктуры.

Уточняется, что, если учитывать также двустороннюю помощь, общий объем поддержки Украины со стороны Испании достигает около 20,5 млрд. евро. Это делает страну десятым по величине донором Киева среди 40 государств, оказывающих помощь.

