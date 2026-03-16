NASA вернёт ракету SLS лунной программы «Артемида-2» на стартовую площадку

Источник изображения: topwar.ru

В NASA после нескольких недель вынужденного перерыва в новой лунной миссии заявили о намерениях по возвращению ракеты Space Launch System (SLS) на стартовую площадку. Функционеры NASA говорят о том, что ориентировочной датой установки ракеты вместе с космическим аппаратом «Орион» на стартовый стол 39B станет 19 марта.

Сам же ракетный старт теперь запланирован на 1 апреля – в первой апрельское «окно» для оптимального полёта к Луне.

Напомним, что ранее, в феврале, в NASA заявили о корректировке сроков реализации новой лунной миссии. Причиной стали проблемы в топливной системе ракеты, которые были выявлены уже на финальном этапе подготовки к запуску. Надо полагать, что эти проблемы американские специалисты решили.

Теперь миссия Artemis II может стартовать к Луне в следующие даты: с 1 по 6 апреля включительно, либо 30 апреля. Соответствующий календарь представлен в NASA и в управлении программой «Артемида-2».

Напомним, что на данном этапе ракета SLS должна доставить космический аппарат «Орион» на лунную орбиту, где будет выполнено несколько облётов с мониторингом лунной поверхности. Изначально планировалось осуществить пилотируемый полёт с высадкой астронавтов на Луну в 2027 году, теперь сроки сдвинуты на 2028-й.

