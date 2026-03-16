Войти
Lenta.ru

Российский боец рассказал о возможностях ударного «КУБа»

192
0
0
Фото: Пресс-служба Рособоронэкспорта / РИА Новости
«Красная звезда»: Ударный аппарат «КУБ» поражает цели на дальности 50 километров

Ударный аппарат комплекса «КУБ» позволяет поражать цели на дальности до 50 километров. О возможностях изделия рассказал начальник расчета с позывным Питбуль в беседе с «Красной звездой».

Боец подразделения группировки российских войск «Запад» отметил, что эффективность применения аппарата зависит в том числе от погоды.

«Подняться он может на высоту до полутора километров, но, чтобы пикировать было проще, обычно мы летаем гораздо ниже, идем на малых высотах», — сказал начальник.

По его словам, операторы могут скорректировать курс аппарата в полете. «КУБ» может совершить дополнительный круг, ожидая данные о цели. Беспилотник развивает скорость до 150 километров в час.

В феврале концерн «Калашников» сообщил о создании нового тактического управляемого боеприпаса «КУБ-10МЭ». Дальность аппарата, созданного с учетом опыта СВО, превышает сто километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  Страны: Россия
Продукция: КУБ
Страны
Россия
Продукция
КУБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
