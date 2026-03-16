В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)

CNN: Путин выйдет главным победителем из кризиса на Ближнем Востоке

Путин выйдет главным победителем из ближневосточного кризиса, пишет автор статьи для CNN. Нефтяные прибыли — одна из выгод иранской войны для России. Кроме того, США и их союзники могут истратить на Ближнем Востоке ресурсы и вооружения, изначально предназначенные для поддержки Украины.

Стивен Коллинсон

Если четверть века путинской экспансии чему-то и научили Запад, так это что российскому президенту не следует верить на слово.

Однако руководство США раз за разом наступает на эти грабли. Главное заблуждение президента Дональда Трампа — это что Путин хочет мира на Украине, несмотря на неопровержимые доказательства обратного (Россия неоднократно озвучивала условия для заключения мира, однако Украина и Запад препятствуют заключению соглашения. – Прим. ИноСМИ)

И вот команда Трампа рискует снова пасть жертвой собственной доверчивости.

При том, что Москва, согласно репортажу CNN, помогает Ирану наводить иранские беспилотники на американские войска на Ближнем Востоке, администрация намеревается еще больше ослабить санкции, которые вводились с тем, чтобы остановить путинскую военную машину на Украине. Расчет такой, что временное послабление позволит Трампу выдержать скачок мировых цен на нефть.

Будет поистине невероятным поворотом событий, если Путин выйдет главным победителем из неуклонно обостряющегося ближневосточного кризиса — хотя не кто иной, как Трамп развязал войну и пошатнул мировые рынки.

Лауреат Пулитцеровской премии, эксперт по углеводородам и вице-президент S&P Global Дэниел Ергин напомнил, что всего два дня назад Путин делал заявления по поводу нефтяного шока на встрече в Кремле. “Владимир Путин выиграл в лотерею. На данный момент он — в числе победителей, потому что цены на нефть растут, а его военная казна пополняется сама собой. Кроме того, санкции снимаются”, — сказал Ергин корреспонденту CNN Эрин Бернетт в среду.

Российский посланник прибыл во Флориду на переговоры

В последней серии американо-российской мелодрамы эпохи Трампа высокопоставленный российский чиновник прибыл в среду на встречу с командой Трампа во Флориде. Посланник Кремля Кирилл Дмитриев пообщался со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом. “Команды обсудили различные темы и договорились оставаться на связи”, — сказал Уиткофф, не коснувшись ни один из назревших вопросов между США и Россией.

Однако перед встречей Уиткофф опроверг сообщения о том, что русские предоставляли Ирану разведданные о переброске американских войск, кораблей и самолетов. Во вторник в эфире CNBC он заявил, что Москва опровергла эту информацию в ходе телефонного разговора Трампа с Путиным днем ранее. “Так что, знаете, мы можем поверить им на слово. Они действительно так сказали”, — заметил он.

В воскресном выпуске передачи “60 минут” в эфире телеканала CBS министр обороны Пит Хегсет умалил риск от возможных действий России для американских войск, заверив, что “мы вне опасности”.

Но в среду интрига закрутилась еще больше. Корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш сообщил в эксклюзивном репортаже, что Иран перенимает у России отточенную на Украине беспилотную тактику для ударов по объектам в США и Персидском заливе. Один представитель западной разведки назвал это самой вопиющей и тревожной формой сотрудничества между союзниками по антиамериканской оси.

Также в среду Владимир Зеленский, ранее отрядивший своих экспертов по беспилотникам на помощь американским силам против иранских “Шахедов”, заявил, что русские помогают Исламской Республике не только беспилотниками, но и ракетами и средствами ПВО.

Предложение помощи Зеленского — еще одно свидетельство того, как ожесточенные дуэли украинских и российских беспилотников изменили саму природу современных военных действий. Сейчас это противостояние вышло на новый уровень, поскольку это недорогое оружие угрожает самым современным вооруженным силам в мире.

Стратегический расчет Путина

Разоблачение о российских беспилотниках раскрывает ту сложную партию, что разыгрывает Путин. Российский лидер не упускает ни одного глобального кризиса, одновременно стремясь не испортить отношения с Трампом в надежде достичь своих целей на Украине.

Трамп надеется, что война с Ираном скоро закончится, поскольку грозная атака США и Израиля на Исламскую Республику осложняется закрытием Ормузского пролива, который имеет решающее значение для мировых поставок нефти.

Резкий скачок цен на нефть угрожает и без того шаткому положению Трампа— и в результате его администрация уже ищет выходы.

Вашингтон долго убеждал Индию ослабить свою зависимость от российской нефти в надежде надавить на Москву и вынудить ее свернуть спецоперацию на Украине. Но на прошлой неделе он предоставил нефтеперерабатывающим предприятиям Нью-Дели 30-дневную отсрочку на покупку нефти с танкеров российского “теневого флота”. Министр финансов Скотт Бессент заявил в пятницу в интервью Fox News: “Мы можем и снять и другие санкции с российской нефти”.

После этих слов демократы из банковского комитета Сената призвали провести расследование и добиться от Бессента показаний, о чем впервые сообщило издание Punchbowl News.

Нежданные нефтяные прибыли — лишь одна из выгод иранской войны для Путина. США и их европейские союзники могут истратить на Ближнем Востоке ресурсы и вооружения, изначально предназначенные для поддержки Киева. И пока команда Трампа встречалась с посланником Путина, европейские союзники еще только отходили от гнева президента из-за отказа поддержать атаку на Иран. Все это — звенья долгосрочной стратегии Путина: посеять раздор в рядах НАТО.

Эти преимущества могут отчасти смягчить удар по российской внешней политике, если иранский режим окажется ослаблен или, тем более, свергнут. В этом году Россия уже потеряла одного союзника в результате январской операции американского спецназа, в ходе которой был пленен венесуэльский лидер Николас Мадуро.

У Путина есть веские основания помогать Ирану: для него это шанс поквитаться с США за то, что снабжали Украину разведданными — даже если при нынешней администрации Трампа сотрудничество несколько сократилось.

Если он поможет Ирану затянуть войну, у США будет меньше возможностей усадить его за стол мирных переговоров по Украине.

А продолжительный сбой в поставках нефти из Персидского залива удержит цены на нефть на высоком уровне и поддержит военную кампанию на Украине.

Наконец, если силы США и союзников надорвутся на Ближнем Востоке, перед Россией откроются новые стратегические возможности.

Между тем, для Тегерана российская помощь ценна не только с пропагандистской точки зрения, чтобы создать впечатление, что Иран противостоит США и Израилю не в одиночку.

Смертоносные налеты на Киев и другие города позволили российским военным отточить боевые порядки и тактику, зачастую запуская десятки беспилотников за один залп. Этот опыт поможет Тегерану пробить ПВО США и стран Персидского залива. У Москвы также имеются спутники для точного наведения на цель.

Путинская эквилибристика

В каком-то смысле Путин напоминает акробата на трапеции. Его главный интерес — победа на Украине. Он не может себе позволить ни ссориться с США из-за Ирана, ни, тем паче, затевать военную конфронтацию.

Последние сообщения о том, что он напрямую помогает Тегерану с беспилотниками, Кремль никак не прокомментировал — лишь усугубив конфуз для администрации Трампа.

Оба срока президента Трампа были отмечены необычайной симпатией к российскому автократу. Трамп как-то заявил, что они с Путиным оба пали жертвами “охоты на ведьм” из-за оценки разведки, что Москва вмешивалась в выборы 2016 года. Уиткофф, который руководит доселе безуспешными попытками администрации достичь мира на Украине, вторит своему боссу. После встреч с Путиным он нередко транслирует риторику российского лидера. “Я не считаю Путина злодеем”, — заявил он в прошлом году.

В прошлом году агентство Bloomberg опубликовало расшифровку телефонного разговора, в котором Уиткофф наставляет высокопоставленного российского чиновника, как найти подход к Трампу.

Разработанный Уиткоффом в прошлом году мирный план из 28 пунктов словно вышел из-под пера Москвы, и госсекретарю Марко Рубио потребовались недели на доработку, чтобы сделать из него отправную точку для дальнейших переговоров.

Кроме того, республиканцам то и дело приходится изворачиваться из-за причудливых отношений Трампа с Путиным.

Сенатор от Канзаса Роджер Маршалл заявил в среду корреспонденту CNN Кейтлин Коллинз, что ситуация в мировой энергетике на фоне войны в Иране “очень щекотливая”. Он добавил: “Полагаю, прямо сейчас отмена нефтяных санкций против Индии и разрешение на покупку российской нефти пойдут Америке на пользу”.

“Разумеется, никакой выгоды для России я не вижу… Мы введем их снова так же быстро, как и отменили”, — добавил он.

Однако это может занять некоторое время, особенно учитывая, что сумятица на энергетических рынках может продлиться несколько недель, даже если Ормузский пролив вскоре вновь откроется. Появившиеся в среду шокирующие кадры, как два танкера полыхают в Персидском заливе после предполагаемых атак Ирана, сулят дальнейшее обострение.

Если Трампу не удастся в ближайшее время вывести Америку из войны, у него появится еще одна общая черта с Путиным: оба начали боевые действия, которые из-за недооценки противника продлятся дольше, чем предполагалось.