Израиль заявил об уничтожении подавляющего большинства иранских истребителей F-14 Tomcat американского производства. Правда, большая часть таких самолетов, закупленных еще в конце 70-х годов, вряд ли была способна подниматься в небо.

Тогда эти истребители считались совершенными, а сейчас представляют лишь музейную ценность. То же самое касается практически всей остальной части самолетного парка Исламской Республики. Например, это касается имеющихся F-4 Phantom II, F-5, а также китайских F-7M и Mirage F1.

Даже имеющиеся МиГ-29, Су-24МК и Су-25 являются старыми версиями и не способны эффективно выполнять задачи при господстве в воздухе вражеских самолетов пятого поколения типа F-22 и F-35.

Поэтому сейчас главной задачей является сохранение кадров летного состава, которым в будущем, после завершения агрессии "Коалиции Эпштейна" предстоит заново воссоздавать свои военно-воздушные силы.

Без ВВС с летательными аппаратами нового поколения, полученными из дружественных стран, никакая ракетная мощь не будет по-настоящему эффективной. Как и многие десятилетия подряд основой обороноспособности в мире будет оставаться авиация.

Алексей Брусилов