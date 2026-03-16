«Уран», мы ломим: в России создан наземный дрон для штурмовиков

Робототехнический комплекс может обезвреживать мины и проделывать проходы в заграждениях

В России создан и передан на испытания наземный робототехнический комплекс «Уран-3», предназначенный для саперных и штурмовых подразделений. Машина оснащена минным тралом и крупнокалиберным пулеметом. Она может расчищать проходы в заграждениях и одновременно обеспечивать огневое прикрытие наступающих подразделений. По мнению экспертов, особенно эффективно комплекс сможет действовать на открытой местности.

Что представляет собой НРТК «Уран-3»

В войсках начались испытания наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Уран-3», сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. Машина предназначена для саперных и штурмовых подразделений и может использоваться при расчистке проходов в минных полях и заграждениях.

«Уран» базируется на гусеничной платформе, которая обеспечивает ему высокую проходимость, а установленный на нем мощный трал позволяет дрону обезвреживать противопехотные мины. Кроме того, на дроне установлен специальный модуль с крупнокалиберным пулеметом для прикрытия штурмовиков.

Оператор управляет аппаратом дистанционно с помощью пульта. Он может находиться на расстоянии в сотни метров от машины, что значительно снижает риск для человека. Управление требует серьезной подготовки: оператору необходимо одновременно вести технику, наблюдать за обстановкой и управлять огнем.

Фото: ТАСС/Александр Река

Комплекс включает три роботизированных аппарата и автомобиль «КамАЗ», на котором они перевозятся к месту применения.

После завершения испытаний разработчик при необходимости внесет изменения в конструкцию, затем комплекс начнет поступать в войска.

«Уран-3» вполне может использоваться в тыловых районах в целях разминирования, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. В таком случае установленный на нем пулемет будет применяться в качестве средства для защиты от БПЛА.

— Идеальная местность для использования таких аппаратов — это степь, — рассказал он «Известиям». — Поэтому, скорее всего, такое средство будет использоваться прежде всего на Запорожском направлении. С учетом стрелкового вооружения это уже не инженерный комплекс, а универсальный.

Установленный на базу «Урана» крупнокалиберный пулемет — это не только огневое средство для поддержки штурмовиков, но и защита для самого комплекса, считает военный эксперт Юрий Лямин.

— Изначально комплексы для разминирования были безоружными, — рассказал он «Известиям». — И в случае, если они попадали под огонь, то не имели физической возможности отстреливаться. С пулеметом они смогут защитить себя.

Кроме того, военный эксперт считает, что сфера применения этой модели «Уранов» выходит за рамки разминирования и огневой поддержки.

— Такой аппарат способен выполнять и разведывательные задачи. Он может пройти через минные заграждения и передать оператору информацию об обстановке за ними с помощью камер, — пояснил Лямин.

Какие робототехнические комплексы служат в войсках

В российских войсках уже используется целая линейка робототехнических комплексов семейства «Уран».

Так, 14-тонный «Уран-14» предназначен для тушения пожаров в условиях, опасных для человека. Он способен подавать пенную струю на расстояние не менее 35 м и водяную — на дистанцию до 50 м. На машине установлен пожарный насос производительностью около 2 тыс. литров в минуту. Аппарат оснащен поворотным захватом, который может перемещать грузы массой до 2 т.

Робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14»

Саперный «Уран-6» имеет снаряженную массу 7 т. Аппарат может нести один из трех сменных тралов для работы на разных типах грунта, а также бульдозерный отвал и манипулятор. Это позволяет комплексу заниматься как расчисткой препятствий, так и разминированием, в первую очередь уничтожением противопехотных мин. Один аппарат на ровной местности может заменить 20 саперов. Оператор управляет дроном дистанционно, он может находиться на удалении до 800 м.

Осенью 2025 года стало известно о завершении создания войск беспилотных систем как самостоятельной организации. Замначальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов сообщал, что определена его структура, созданы органы военного управления на всех уровнях.

Наземный робототехнический комплекс «Уран-6»

К началу нынешнего года во всех военных округах были созданы отдельные полки войск беспилотных систем. Они должны выполнять как разведывательные, так и ударные функции. На вооружении полков состоит широкая линейка беспилотной техники: мультироторного и самолетного типа, дроны-разведчики, перехватчики для борьбы с БПЛА противника, наземные роботизированные комплексы.

«Известия» сообщали, что в Московской области может появиться первое в стране Высшее военное училище войск беспилотных систем. Предполагается, что оно примет первых курсантов в 2027 году. В вузе будут готовить офицерские кадры.

