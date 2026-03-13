Войти
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов

665
1
0
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов.
Источник изображения: yuyangc / Shutterstock

Китай снизил стоимость эксплуатации систем противодействия беспилотникам с мощными микроволновыми установками до нескольких юаней за выстрел. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Новая система микроволновой защиты от роя дронов предназначена для городской полиции. Комплекс разработан государственной компанией 081 Electronics Group.

«Стоимость чрезвычайно низка. Всего несколько–десяток юаней могут обеспечить поражающий эффект, на который раньше требовались сотни тысяч, но который часто оказывался неэффективным», — сказал инженер компании-разработчика Сюн Годун.

Система объединяет радиолокационные и электрооптические средства обнаружения с крупной плоской антенной, установленной на восьмиколесном грузовике. Она может либо «мягко» подавлять дроны с помощью помех, либо «жестко» выводить их из строя мощными микроволнами, перегревая и разрушая микросхемы и металлические элементы, что приводит к сбою.

В материале отмечается, что речь идет не только о противодействии военным беспилотникам. Они, отмечает издание, все чаще используются и в криминальной деятельности, в частности для доставки наркотиков в тюрьмы.

В начале февраля ученые из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане в Китае представили первую в мире установку микроволнового оружия. Она способна выдавать 20 гигаватт мощности в течение минуты и может нарушить работу или даже повредить спутники, работающие на низкой околоземной орбите, например компании Starlink.

Прежде аналогичные системы могли работать непрерывно не более трех секунд и были значительно более громоздкими.

1 комментарий
№1
13.03.2026 12:01
Сколько времени пройдёт до того, как это появится на Украине?
0
Сообщить
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
