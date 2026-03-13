Картаполов: дроны будут активно применяться в космосе

Популярность беспилотников объясняют дешевизной производства

Небольшие беспилотники наряду с обычными спутниками будут активно применяться в космосе после того, как БПЛА зарекомендовали себя на земле, о чем заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Беспилотники могут применяться не только в воздухе. Смотрите, есть морские, надводные, подводные беспилотники. А следующий шаг — это будет космос. В принципе, там уже есть беспилотники, мы их просто называем спутниками. Но тем не менее это будет действительно следующий шаг, когда большое количество простых устройств будет выполнять задачи в интересах человечества. — Андрей Картаполов

Он выразил надежду, что эта технология будет применяться в мирных целях: «Сегодня, к сожалению, в большей части решаются задачи на поле боя» .

Популярность беспилотников объясняют дешевизной производства, возможностью не подвергать риску человеческую жизнь и множеством задач, которые могут выполнять дроны: «На сегодняшний день и, я думаю, что в ближайшей перспективе это одно из наиболее передовых и эффективных средств, которое будет применяться».