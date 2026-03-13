Войти
ixbt.com

Картаполов: дроны будут активно применяться в космосе

380
0
0
Дроны будут активно применяться в космосе
Дроны будут активно применяться в космосе.
Источник изображения: Изображение Grok

Популярность беспилотников объясняют дешевизной производства

Небольшие беспилотники наряду с обычными спутниками будут активно применяться в космосе после того, как БПЛА зарекомендовали себя на земле, о чем заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Беспилотники могут применяться не только в воздухе. Смотрите, есть морские, надводные, подводные беспилотники. А следующий шаг — это будет космос. В принципе, там уже есть беспилотники, мы их просто называем спутниками. Но тем не менее это будет действительно следующий шаг, когда большое количество простых устройств будет выполнять задачи в интересах человечества. — Андрей Картаполов

Он выразил надежду, что эта технология будет применяться в мирных целях: «Сегодня, к сожалению, в большей части решаются задачи на поле боя» .

Популярность беспилотников объясняют дешевизной производства, возможностью не подвергать риску человеческую жизнь и множеством задач, которые могут выполнять дроны: «На сегодняшний день и, я думаю, что в ближайшей перспективе это одно из наиболее передовых и эффективных средств, которое будет применяться».

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 17:34
  • 1
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 13.03 17:30
  • 14971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 16:32
  • 502
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.03 15:58
  • 0
Экономическая эквилибристика
  • 13.03 15:49
  • 0
Совет безопасности и обороны против правительства Польши
  • 13.03 15:43
  • 0
Европа и «бумеранг добра»
  • 13.03 12:01
  • 1
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
  • 13.03 11:21
  • 1
В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения
  • 13.03 10:50
  • 3
Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
  • 13.03 00:00
  • 0
Комментарий к "После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР"
  • 12.03 19:40
  • 108
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 15:46
  • 2
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 12.03 12:01
  • 1
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»
  • 12.03 11:02
  • 3
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск