Hyundai намерена разработать для Южной Кореи гиперзвуковую ракету к 2035 году

369
0
0

Ракета

В гиперзвуковую гонку вооружений включился еще один участник — Южная Корея. Дочка Hyundai Motor — Hyundai Rotem намерена наладить серийное производство гиперзвуковых ракет в течение ближайших десяти лет. Ее партнером станет Агентство оборонного развития Кореи (ADD).

Будущая ракета будет способна развивать скорость до 5 Махов. Hyundai Rotem уже приобрела ключевую технологию, которая обеспечивает стабильную тягу для гиперзвуковых летательных аппаратов. Речь идет о системе HyCore, которая поглощает кислород в верхних слоях атмосферы для поддержания процесса горения в двигателях, которую Hyundai Rotem разрабатывает с 2018 года. В ходе летных испытаний в 2024 году разработчикам удалось разогнать HyCore до 6 Махов и собрать необходимый объем данных для следующего этапа испытаний. В компании сообщили, что при таких темпах работы к 2035 году ракета будет готова. Руководство Южной Кореи во что бы то ни стало стремится сократить отставание от своих соседей — Китая и Северной Кореи, которые уже располагают гиперзвуковыми ракетами, а Япония планирует стать членом «гиперзвукового» клуба в 2027 году.

Александр Агеев

