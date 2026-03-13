Подводный крейсер «Казань» выполнил стрельбу ракетой «Оникс» в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Казань» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели из подводного положения. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба флота.

Цель, обозначавшая корабль условного противника, находилась на удалении до 300 км в Баренцевом море. Публикуемые кадры объективного контроля показывают, что головная часть ракеты «Оникс» поразила морскую мишень.

Для закрытия территории района во время проведения стрельб привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, уточняет пресс-служба.

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» — корабль проекта 885М «Ясень-М», модифицированной версии подводных лодок четвертого поколения, имеющих пониженный уровень акустического поля. Они несут на себе высокоточное ракетное оружие большой дальности и способны поражать цели на земле, в воде и под водой.

6 февраля сообщалось, что на военном полигоне в районе поселка Спутник в Мурманской области провели практические занятия по огневой и тактической подготовке с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота. Военнослужащие морской пехоты отрабатывали взаимодействие в группах, маневрирование на пересеченной местности и точность стрельбы.