Войти
Известия.ru

В зоне СВО протестировали новые БПЛА из семейства «Овод»

426
0
+1
Источник изображения: Фото: «Народный фронт»

Отечественные разработчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) значительно расширили линейку аппаратов из семейства «Овод» и успешно протестировали получившиеся модели в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 12 марта сообщили представители «Народного фронта».


Один из разработчиков и руководителей компании-производителя Андрей Иванов уточнил, что теперь, помимо классической модели «Овод» на радиосвязи, для российских бойцов были изготовлены такие аппараты, как «Довод», «Провод» и «Проводник».

Дроны «Довод», по его словам, сформировали целую линейку, которая, в свою очередь, подразумевает ручное управление и использование альтернативной навигации, реализованной в виде «технического зрения».

«В линейке есть «Провод». «Провод» — на данный момент наиболее эффективное на фронте изделие. Мы получаем много лестных комментариев, много терабайтов уже видео и скоро начнем всё это показывать. «Провод» — это оптоволоконный дрон. В классике самая востребованная модель — 15-дюймовое устройство», — объяснил Иванов.

БПЛА обозначенного формата, как подчеркнул специалист, оснащены катушками на 25, 30 и 36 км. Относящиеся к первой категории уже запущены в работу и показывают эффективность.

Также в линейке представлены беспилотники-воздушные ретрансляторы под названием «Проводник». Это устройство может, не излучая и не принимая радиосигналы, неподвижно висеть на заданных координатах и показывать видео. При необходимости операторы могут им управлять.

«Свод» — это [беспилотники] на базе 10-дюймовой машины «Овод-10». Что тут можно прокомментировать? В целом, аппаратная часть, которая разработана специально <...> на классических одноплатных решениях, одноплатных компьютерах. <...> Это штука, которая использует технологии ИИ в сочетании с техническим, оно же машинное, зрением», — сказал эксперт.

Разработчик уточнил, что «Свод» выполняет сразу несколько функций: он может осуществлять идентификацию вражеских аппаратов, их захват и последующее автономное поражение. Перечисленные операции могут выполняться, как подчеркнул Иванов, с расстояния в 2 км в ясную погоду и с расстояния 800 м — в пасмурную.

Генеральный конструктор организации-производителя БПЛА «Князь Вандал Новгородский» (КВН) 12 января рассказал, что его команда работает над производством барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км, который можно было бы применять в паре с КВН. По его словам, разработчики, задействованные в корпорации, одновременно трудятся над еще одним проектом — созданием дрона с реактивным двигателем и возможностью набирать скорость более 500 км/ч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 17:34
  • 1
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 13.03 17:30
  • 14971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 16:32
  • 502
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.03 15:58
  • 0
Экономическая эквилибристика
  • 13.03 15:49
  • 0
Совет безопасности и обороны против правительства Польши
  • 13.03 15:43
  • 0
Европа и «бумеранг добра»
  • 13.03 12:01
  • 1
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
  • 13.03 11:21
  • 1
В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения
  • 13.03 10:50
  • 3
Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
  • 13.03 00:00
  • 0
Комментарий к "После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР"
  • 12.03 19:40
  • 108
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 15:46
  • 2
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 12.03 12:01
  • 1
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»
  • 12.03 11:02
  • 3
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск