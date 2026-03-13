В зоне СВО протестировали новые БПЛА из семейства «Овод»

Отечественные разработчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) значительно расширили линейку аппаратов из семейства «Овод» и успешно протестировали получившиеся модели в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 12 марта сообщили представители «Народного фронта».

Один из разработчиков и руководителей компании-производителя Андрей Иванов уточнил, что теперь, помимо классической модели «Овод» на радиосвязи, для российских бойцов были изготовлены такие аппараты, как «Довод», «Провод» и «Проводник».

Дроны «Довод», по его словам, сформировали целую линейку, которая, в свою очередь, подразумевает ручное управление и использование альтернативной навигации, реализованной в виде «технического зрения».

«В линейке есть «Провод». «Провод» — на данный момент наиболее эффективное на фронте изделие. Мы получаем много лестных комментариев, много терабайтов уже видео и скоро начнем всё это показывать. «Провод» — это оптоволоконный дрон. В классике самая востребованная модель — 15-дюймовое устройство», — объяснил Иванов.

БПЛА обозначенного формата, как подчеркнул специалист, оснащены катушками на 25, 30 и 36 км. Относящиеся к первой категории уже запущены в работу и показывают эффективность.

Также в линейке представлены беспилотники-воздушные ретрансляторы под названием «Проводник». Это устройство может, не излучая и не принимая радиосигналы, неподвижно висеть на заданных координатах и показывать видео. При необходимости операторы могут им управлять.

«Свод» — это [беспилотники] на базе 10-дюймовой машины «Овод-10». Что тут можно прокомментировать? В целом, аппаратная часть, которая разработана специально <...> на классических одноплатных решениях, одноплатных компьютерах. <...> Это штука, которая использует технологии ИИ в сочетании с техническим, оно же машинное, зрением», — сказал эксперт.

Разработчик уточнил, что «Свод» выполняет сразу несколько функций: он может осуществлять идентификацию вражеских аппаратов, их захват и последующее автономное поражение. Перечисленные операции могут выполняться, как подчеркнул Иванов, с расстояния в 2 км в ясную погоду и с расстояния 800 м — в пасмурную.

Генеральный конструктор организации-производителя БПЛА «Князь Вандал Новгородский» (КВН) 12 января рассказал, что его команда работает над производством барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км, который можно было бы применять в паре с КВН. По его словам, разработчики, задействованные в корпорации, одновременно трудятся над еще одним проектом — созданием дрона с реактивным двигателем и возможностью набирать скорость более 500 км/ч.