РИА Новости

Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань"

МО показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения в Баренцевом море.

На первых секундах командир лодки дает команду: "Решил выполнить стрельбу по морской цели". После чего по кораблю объявляется: "Боевая тревога, ракетная атака".

Затем боевые части БЧ-2, БЧ-3 и БЧ-5 поочередно докладывают командиру о готовности произвести стрельбу. Звучит команда БЧ-2 произвести автоматическую предстартовую боевую подготовку.

На завершающем этапе показан старт ракеты из подводного положения, команда "ракета в воздухе" и сам полет ракеты к цели.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
