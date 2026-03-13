Войти
Пресс-служба Северного флота рассказала подробности о пуске ракеты "Оникс"

Северный флот: АПЛ "Казань" поразила ракетой "Оникс" цель на дальности 300 км

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) Северного флота (СФ) "Казань" проекта 885М ("шифр Ясень-М") поразила крылатой ракетой "Оникс" надводную цель на расстоянии 300 километров, сообщила в четверг пресс-служба СФ.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Казань" из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, обозначавшей корабль условного противника и находившейся на удалении до 300 километров", - говорится в сообщении.

По данным объективного контроля, головная часть ракеты "Оникс" поразила морскую мишень.

АПЛ вела стрельбу из Баренцева моря, к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

АПЛ "Казань" является кораблём проекта 885М "Ясень-М" - модифицированной версии подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они несут высокоточное ракетное оружие большой дальности и способны поражать цели, как на земле, так и на воде и под водой.

Атомная подводная лодка "Казань" была заложена на ОАО "ПО "Севмаш" в городе Северодвинске 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года. 7 мая 2021 года АПЛ принята в состав ВМФ РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
Военные учения
СФ
