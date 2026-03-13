Войти
США поставят компактные РЛС ВС Украины

Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: © AP Photo/ Jose Luis Magana

ЦАМТО, 12 марта. Госдеп США без проведения тендера предоставил американским компаниям Echodyne Corp. и Rada Technologies LLC контракты на общую сумму 25,51 млн. долл., предусматривающие поставку РЛС различного назначения для ВС Украины.

Информация об этом размещена в уведомлениях, опубликованных 6 марта на веб-сайте госзакупок Sam.gov.

Так, Echodyne Corp. присужден контракт стоимостью 14,986 млн. долл. на поставку четырехпанельных тактических радиолокационных систем кругового обзора и сопутствующих услуг для использования на Украине. Данные РЛС предназначены для обеспечения кругового обзора и обнаружения воздушных или наземных угроз в боевой обстановке.

С компанией Rada Technologies LLC Госдеп США заключил контракт с фиксированной стоимостью 10,526 млн. долл. на поставку полигонных РЛС и оказание сопутствующих услуг для ВС Украины.

Детали соглашений, включая тип РЛС, количество и сроки их поставки не разглашаются. Тем не менее, известно, что разработки компании Echodyne, в частности компактные РЛС EchoShield и EchoGuard, входят с состав многих систем ПВО/защиты от БЛА. Так, многоцелевая РЛС обнаружения EchoGuard 4D интегрирована в состав специально разработанного австралийской компанией Electro Optic Systems (EOS) для борьбы с БЛА дистанционно управляемого модуля вооружений (ДУМВ) Slinger, который уже поставлялся ВС Украины.

EchoGuard 4D позволяет обнаружить БЛА класса Group.1 на расстоянии до 3-5,3 км, БЛА класса Group.2 – на расстоянии до 5,3-7,2 км, БЛА класса Group.3 – на дальностях до 7,2-12,5 км. Станция также позволяет обнаруживать движущегося человека на расстоянии до 9,4 км, а технику – на дальности до 12,5 км. РЛС в конфигурации с четырьмя панелями, каждая их которых обеспечивает обзор в секторе 130 град. по азимуту, может выявлять угрозы на 360 град.

Производимые Rada Technologies многоцелевые полусферические РЛС также уже неоднократно поставлялись ВС Украины как отдельно, так и в составе комплексов ПВО ближнего действия, включая британскую систему Terrahawk Paladin.

