ЦАМТО

Сомали может получить истребители JF-17 "Тандер"

Истребитель JF-17
Истребитель JF-17.
Источник изображения: © AP Photo/ Jon Gambrell

ЦАМТО, 12 марта. Федеративная Республика Сомали и Исламская Республика Пакистан активизировали двусторонние консультации по вопросу заключения межправсоглашения по поставке крупной партии авиатехники.

Речь идет о приобретении 24 многоцелевых истребителей JF-17 "Тандер" в новейшей серийной модификации Block III. Переговорный процесс перешел в практическую фазу по итогам официального визита командующего Военно-воздушными силами Сомали бригадного генерала Мохамуда Шейха Али в Исламабад в феврале текущего года.

Согласно экспертным оценкам, общая стоимость потенциального контракта на 24 ед. JF-17 составляет около 900 млн. долл. Предлагаемый пакет соглашения носит комплексный характер: помимо передачи самолетов, он включает в себя поставку широкой номенклатуры авиационных средств поражения, организацию системы подготовки летного и инженерно-технического состава на базе пакистанских учебных центров, а также создание инфраструктуры для долгосрочной логистической поддержки и обслуживания. Рассматривается вариант поэтапной реализации сделки, при котором первоначальная партия составит 6 ед. В качестве потенциальных финансовых гарантов или доноров данной закупки экспертами упоминаются Саудовская Аравия и Турция.

Стратегической целью планируемой закупки является системное восстановление оперативных возможностей ВВС Сомали и глубокая модернизация национального авиационного парка. Основным направлением применения новой техники станет противодействие вооруженным формированиям террористической группировки "Аш-Шабаб", сохраняющей активность в центральных и южных регионах страны. В рамках текущей программы перевооружения Могадишо уже обеспечил качественное усиление вертолетной составляющей: в июне 2025 года Турция передала сомалийскому оборонному ведомству три ударных вертолета T-129 ATAK и два многоцелевых вертолета для нужд Береговой охраны/ВМС. Передаче техники предшествовал годичный цикл интенсивной подготовки сомалийских экипажей на территории Турции.

Масштабная реализация импортных оборонных заказов стала юридически возможной после решения Совета Безопасности ООН в декабре 2023 года об отмене эмбарго на поставки вооружений в Сомали, действовавшего с января 1992 года. Военно-политическое сближение Исламабада и Могадишо дополнительно опирается на межведомственные договоренности от января текущего года, закрепляющие расширение взаимодействия в сфере охраны государственных границ, обмена разведданными и совместного противодействия террористическим угрозам. Следует отметить, что военное сотрудничество стран имеет давнюю историю, начиная с участия пакистанского контингента в миротворческой миссии ООН (UNOSOM) в 1990-х годах.

