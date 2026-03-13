Войти
Военное обозрение

Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку

495
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, где он анонсировал скорое заключение «исторического мира» с Азербайджаном, открыто обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в регионе. В своей речи глава армянского правительства обвинил Москву в стремлении дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе. По словам Пашиняна, внутриполитические силы и «связанные с Россией представители духовенства» якобы пытаются сорвать мирные договоренности между Арменией и Азербайджаном.

В своей речи в Страсбурге Пашинян назвал установленный с Азербайджаном мир как достижение, которое случается раз в столетие, и одновременно предупредил, что в настоящее время связанные с Россией и Белоруссией священнослужители и оппозиционные силы пытаются разрушить хрупкое перемирие в регионе и оказать влияние на ход грядущих выборов в Армении. При этом армянский премьер в откровенно льстивой форме неоднократно отмечал посредническую роль Трампа в заключении декларации между Арменией и Азербайджаном.

Между тем армянская сторона откровенно саботирует взаимодействие по военной линии с российской базой в Гюмри. На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке в Гюмри могут создать прецедент, который послужит поводом для вывода российского контингента. Закрытие воздушного пространства над Ираном также перекрыло снабжение базы в Гюмри — другие страны отказываются пропускать военно-транспортные самолеты в Армению. Хотя Пашинян пока заявляет, что российская база пока что «не мешает европейским устремлениям» Армении, но уже недвусмысленно намекает на то, что в будущем все может измениться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Иран
Россия
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 17:34
  • 1
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 13.03 17:30
  • 14971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 16:32
  • 502
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.03 15:58
  • 0
Экономическая эквилибристика
  • 13.03 15:49
  • 0
Совет безопасности и обороны против правительства Польши
  • 13.03 15:43
  • 0
Европа и «бумеранг добра»
  • 13.03 12:01
  • 1
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
  • 13.03 11:21
  • 1
В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения
  • 13.03 10:50
  • 3
Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
  • 13.03 00:00
  • 0
Комментарий к "После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР"
  • 12.03 19:40
  • 108
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 15:46
  • 2
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 12.03 12:01
  • 1
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»
  • 12.03 11:02
  • 3
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск