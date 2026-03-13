Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, где он анонсировал скорое заключение «исторического мира» с Азербайджаном, открыто обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в регионе. В своей речи глава армянского правительства обвинил Москву в стремлении дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе. По словам Пашиняна, внутриполитические силы и «связанные с Россией представители духовенства» якобы пытаются сорвать мирные договоренности между Арменией и Азербайджаном.

В своей речи в Страсбурге Пашинян назвал установленный с Азербайджаном мир как достижение, которое случается раз в столетие, и одновременно предупредил, что в настоящее время связанные с Россией и Белоруссией священнослужители и оппозиционные силы пытаются разрушить хрупкое перемирие в регионе и оказать влияние на ход грядущих выборов в Армении. При этом армянский премьер в откровенно льстивой форме неоднократно отмечал посредническую роль Трампа в заключении декларации между Арменией и Азербайджаном.

Между тем армянская сторона откровенно саботирует взаимодействие по военной линии с российской базой в Гюмри. На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке в Гюмри могут создать прецедент, который послужит поводом для вывода российского контингента. Закрытие воздушного пространства над Ираном также перекрыло снабжение базы в Гюмри — другие страны отказываются пропускать военно-транспортные самолеты в Армению. Хотя Пашинян пока заявляет, что российская база пока что «не мешает европейским устремлениям» Армении, но уже недвусмысленно намекает на то, что в будущем все может измениться.