ЦАМТО 12 марта. Возможности ПВО Украины в связи истощением запасов ракет-перехватчиков комплекса Patriot, которые активно используют США и Израиль против ударов Ирана, резко снижаются и в скором времени могут обнулиться.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

"Реальность такова, что у США сейчас нет, и в ближайшее время не будет возможностей поставок зенитных управляемых ракет комплексов Patriot для Украины ни в качестве прямой помощи, ни за счет выделяемых странами Евросоюза необходимых финансовых средств", – сказал И.Коротченко.

По его словам, оказать помощь Украине могут лишь отдельные страны ЕС, в частности, Германия, однако количество передаваемых для ВСУ ракет-перехватчиков комплекса Patriot могут составить лишь несколько десятков единиц, а в ближайшем будущем станут невозможны вообще.

"Боевые действия США и Израиля против Ирана, а также масштабные ответные удары иранских военных и КСИР по американским базам и обеспечивающим объектам в зоне Персидского залива существенным образом привели к истощению запасов ракет-перехватчиков для современных комплексов Patriot. Поэтому Пентагон в настоящее время перебрасывает эти комплексы ПВО и зенитные управляемые ракеты к ним из других регионов с целью восстановить свои возможности по перехвату иранских баллистических ракет, а также беспилотников дальнего действия типа "Шахед", – подчеркнул директор ЦАМТО.

В такой ситуации, по его словам, эффективность российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, обеспечивающих выживаемость режима Зеленского, объектам государственного и военно-промышленного потенциала Украины резко повышается.