Индонезия приобретет ракетные комплексы береговой обороны BrahMos

ЦАМТО, 12 марта. Минобороны Индонезии официально финализировало проект закупки ракетных систем береговой обороны BrahMos.

Официальный представитель Министерства обороны Индонезии Рико Рикардо Сирайт 9 марта подтвердил в интервью национальным СМИ факт заключения соглашения с Нью-Дели.

Контракт вступит в юридическую силу немедленно после внесения индонезийской стороной авансового платежа. Текущие планы предусматривают поэтапное развертывание, начиная с поставки одной батареи. В ее типовой состав войдут три мобильные автономные пусковые установки, мобильный командный пункт, радиолокационная станция целеуказания и вспомогательные транспортно-заряжающие машины. Каждая пусковая установка оснащена тремя ракетами в герметичных транспортно-пусковых контейнерах.

Решение о приобретении комплексов BrahMos является результатом многолетних межгосударственных консультаций и отражает стратегию Индонезии по усилению потенциала сдерживания в исключительной экономической зоне страны, в частности в акватории моря Северная Натуна (Южно-Китайское море). Там Джакарта формирует эшелонированную сеть морской обороны для защиты суверенитета. После активации контракта Индонезия станет вторым государством в Юго-Восточной Азии (после Филиппин), принявшим на вооружение данные системы.

Филиппинская сторона ранее разместила аналогичные комплексы в прибрежных районах Южно-Китайского моря в рамках контракта 2022 года стоимостью 375 млн. долл. В долгосрочной перспективе Министерство обороны Индонезии рассматривает возможность адаптации ракет BrahMos для вооружения перспективных фрегатов и других кораблей ВМС страны. В качестве приоритетных рассматриваются фрегаты УРО класса Martadinata (проект SIGMA 10514), а также быстроходные ракетные катера проекта KCR-60M национального производства. Данный шаг позволит унифицировать ракетное вооружение и повысить плотность огня при проведении морских операций.

Согласно внутренней документации, предоставленной Jane's Defence Weekly источником в Комиссии I Палаты представителей Индонезии, 25 сентября 2025 года Министерство финансов Индонезии утвердило распоряжение о выделении бюджетных средств на эту программу. Проект будет реализован по схеме привлечения иностранных коммерческих займов, при этом в качестве основного кредитора рассматривается индийский EXIM Bank. Общая стоимость программы на текущем этапе оценивается в диапазоне от 200 до 450 млн. долл., из которых около 100 млн. долл. приходится на закупку первой батареи комплекса. Представление интересов проекта на локальном рынке и консалтинговое сопровождение сделки обеспечивает индонезийская компания PT BTI Defence.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета BrahMos разработана предприятием BrahMos Aerospace, сформированным Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Экспортная модификация ракеты BrahMos обеспечивает поражение надводных и наземных целей на дальности до 290 км, что строго соответствует регламенту Режима контроля за ракетными технологиями (MTCR). Изделие способно развивать скорость до 3М при массе боевой части от 200 до 300 кг. Высокая эффективность преодоления систем ПРО/ПВО противника достигается за счет сложного профиля полета и способности к маневрированию на сверхнизких высотах (до 3-10 м) на конечном участке траектории.

Производство ракет для Джакарты будет развернуто на новых производственных мощностях компании BrahMos Aerospace в Лакхнау (шт.Уттар-Прадеш, Индия). В рамках подготовки к контракту в ноябре 2025 года министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин лично посетил завод для инспекции производственных линий и оценки темпов выпуска продукции.