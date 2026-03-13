Трамп и Ньюсом прокомментировали возможные атаки БПЛА на территории США

Источник изображения: topwar.ru

Губернатор Калифорнии прокомментировал появившиеся в сети сообщения о том, что Иран после атаки на свою территорию вправе атаковать любые объекты на территории Соединённых Штатов Америки. В частности, в сообщениях говорится, что «не исключаются атаки БПЛА на Калифорнию». Эти сообщения, как утверждается, были сделаны лицами, «связанными с Ираном». И озвучили это всё в ФБР.

По словам Гэвина Ньюсома, которого прочат в кандидаты от Демпартии на следующих выборах, «угроза беспилотниками является критической угрозой, однако пока далеко не все те сведения, которые получают федеральные органы от третьих лиц, являются правдивыми»:

Хотя в настоящее время нам неизвестно о каких-либо непосредственных угрозах, мы остаёмся готовыми к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате. Мы готовы реагировать как в рамках полномочий штата, так и в контакте с федеральными структурами.

Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил получение данных от специальных служб о том, что беспилотники могут атаковать территорию США. По словам американского президента, он получил служебную записку от ФБР:

Проводится расследование. Но я хочу сказать, что сегодня много всего происходит. И мы, конечно, следим за ситуацией.

Напомним, что ранее иранские дроны, а также дроны союзников Ирана по региону, атаковали десятки американских и израильских объектов на Ближнем Востоке. Одна из атак пришлась минувшей ночью на американский танкер, который находился близ Басры, портового города Ирака. По последним данным, танкер полностью уничтожен огнём. Причём атака осуществлялась не БПЛА, а безэкипажным катером.

Проводил Иран атаки и на американские посольства и консульства в регионе. Здания, в которых дипмиссии расположены, де-юре являются собственностью США. Однако теперь речь идёт о возможных атаках дронов непосредственно на территорию Соединённых Штатов.