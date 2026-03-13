Войти
ПРО «Железный купол» Израиля перехватила лишь половину ракет «Хизбаллы»

369
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ходе очередного массированного удара «Хизбаллы» по целям на севере Израиля система ПРО «Железный купол» смогла перехватить не более половины выпущенных ливанской группировкой ракет.

Как сообщает американское издание New York Post со ссылкой на источники в ЦАХАЛ, в общей сложности «Хизбалла» выпустила по Израилю около ста ракет, в результате чего широко разрекламированный «Железный купол» оказался перегруженным и ЦАХАЛ не удалось перехватить значительную часть целей. Массированный удар «Хизбаллы» перегрузил израильскую систему ПРО, в результате чего мощные взрывы прогремели в Верхней Галилее, на Голанских высотах, а также в Кирьят-Шмоне и Хайфе.

Пока нет точной информации, какой ущерб был нанесен Израилю и как Израиль планирует ответить на эту атаку. По данным одного из израильских чиновников, в настоящее время ЦАХАЛ готовится к наземному вторжению в Ливан. В командовании ЦАХАЛ заявляют о готовности «решительно реагировать» на любые угрозы, в то время как израильские официальные лица характеризуют действия «Хизбаллы» как «самоубийственную миссию», за которой неизбежно последует жесткое возмездие.

Между тем израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев в Бейруте. Беспилотники ЦАХАЛ ударили по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте, где в импровизированном палаточном лагере ночевали люди, покинувшие свои дома из-за возобновившихся боевых действий в регионе. По данным Минздрава Ливана, погибли как минимум семь человек, еще 21 получил ранения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
США
Продукция
Железный купол
