Российский «Свод» захватит цель СВО издалека

Конструктор Иванов: В зоне СВО тестируют дроны «Свод» с машинным зрением и ИИ

В зоне специальной военной операции (СВО) тестируют дроны «Свод» с машинным зрением и искусственным интеллектом (ИИ). Об этом ТАСС рассказали в организации «Народный фронт».

По словам главного конструктора линейки дронов «Овод» Андрея Иванова, новый беспилотник объединяет машинное зрение и ИИ, которые на дистанции два километра в ясную погоду позволяют «увидеть, захватить, подсказать пилоту и после подтверждения человеком поразить цель». «Мы убираем необходимость для оператора вести постоянно устройство, оно может двигаться в режиме автопилота», — сказал специалист.

Иванов добавил, что скорость дрона составляет около 40 метров в секунду, то есть 2 километра он пролетает за 50 секунд. «Это очень много», — сказал конструктор.

Ранее Иванов сообщил ТАСС, что тульские специалисты создали линейку дронов «Довод» с альтернативой в виде машинного зрения, которое может использоваться для транспортировки грузов и сброса боезарядов.

В феврале конструктор сообщил РИА Новости, что российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей Вооруженных сил Украины.