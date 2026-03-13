Война в Иране поставила под угрозу американскую ПВО для Украины (Politico, США)

Politico: Украине не хватает ракет Patriot из-за войны в Иране

Вашингтон втянулся в новую войну и сразу выяснилось, что оружия на всех не хватает, пишет Politico. Ракеты Patriot уходят на Ближний Восток, а Киев рискует остаться без ключевой защиты от российских ударов. Даже на Западе признали, что ресурсы США не бесконечны, а Украина уже платит за чужой конфликт.

Пол Маклири

Джек Детч (Jack Detsch), Крис Ландей (Chris Lunday)

Киев уже ощущает на себе последствия американо-израильского конфликта.

В войне с Ираном США расходуют дорогостоящие боеприпасы для противовоздушной обороны, в которых отчаянно нуждается Украина. Это ставит под угрозу не только дальнейшие поставки, но и саму способность Киева противостоять российским баллистическим ракетам.

США и союзники по Персидскому заливу уже выпустили сотни противоракет Patriot на перехват иранской "баллистики" и ударных беспилотников, растрачивая запасы, которые могли достаться Украине. В интервью десять высокопоставленных европейских чиновников и двое американских законодателей поделились, что война администрации Трампа с иранским режимом вступила в прямое противоречие с зависимостью Киева от контрактов на поставку средств ПВО американского производства.

Союзники опасаются, что Россия перехватит инициативу и попытается уничтожить еще бóльшую часть гражданской инфраструктуры Украины (в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, — прим. ИноСМИ) или прорвать фронт, покуда США и Европа, занятые собственной войной, расходуют запасы в другой части света.

"Если Путин и ощущал некое давление на переговорах, а это далеко не факт, то сейчас оно и вовсе исчезло, — заявил представитель ЕС. — США отвлеклись и тратят вооружения, которые Европа хочет закупить для Украины... Сценарий вырисовывается очень мрачный".

Владимир Зеленский в среду предупредил о надвигающемся дефиците.

"Общий дефицит ракет для систем Patriot вызван не войной на Ближнем Востоке", — сказал Зеленский в интервью телеканалу WELT, который входит в глобальную журналистскую сеть Axel Springer наряду с журналом Politico. — Но она сокращает количество доступных ракет и сужает возможности Украины по пополнению запасов".

Масштабы нынешних ударов по американским и союзным силам в Персидском заливе превосходят все, с чем они сталкивались за последние десятилетия.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило во вторник, что с начала войны Иран запустил по территории страны 1 475 беспилотников, 262 баллистические ракеты и восемь крылатых ракет средней дальности, многие из которых были перехвачены ракетами Patriot американского производства. Более 1 600 беспилотников и ракет неприятеля были сбиты, что подчеркивает интенсивность огня ПВО.

В репортаже Bloomberg говорится, что с начала войны США и их партнеры в регионе выпустили около 1 000 ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot по иранским ракетам и беспилотникам, расходуя это дорогостоящее и сложное оружие быстрее, чем заводы успевают его производить.

На изготовление ракет уходят месяцы, а из-за конфликта на Украине союзники по всему миру спешат разместить новые заказы. В январе Lockheed Martin согласилась утроить производство ракет Patriot — отчасти из-за требований администрации Трампа — с примерно 600 единиц в год к 2025 году до 2 000 в год, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос.

Однако на то, чтобы заводы компании расширили свои мощности достаточно, чтобы удовлетворить новые требования, уйдет несколько лет.

"В этом вопросе царит большая неразбериха: каков приоритет у Украины относительно Ближнего Востока, и, помимо прочего, как долго это продлится и насколько высоки будут потребности в этих боеприпасах, — рассуждает американский сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута и союзник Украины. — Европейцы разочарованы тем, что мы не раскрываем наших производственных мощностей и что трудности с масштабированием выпуска нередко служат оправданием для того, чтобы не предоставлять больше".

По данным Центра стратегических и международных исследований, в "мирные" годы до конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке США производили всего около 270 ракет Patriot в год. ВПК предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет удовлетворить ожидаемый спрос.

"Само собой разумеется, что это коснется Украины, поскольку в ближайшие месяцы США будут уделять первоочередное внимание национальным потребностям", — сказал чиновник из страны НАТО. Как и другие наши собеседники, он согласился обсуждать вопросы национальной обороны лишь на условиях анонимности в силу деликатности темы.

Один немецкий чиновник заметил, что "вялотекущие" поставки оружия на Украину в ноябре и декабре во многом предопределили масштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины в зимние месяцы. И это может оказаться только началом.

"Есть тревожная перспектива, что Трамп нарушит действующие соглашения и прекратит поставки, а Путин безжалостно этим воспользуется", — сказал чиновник.

Союзники также встревожены скачком цен на крайне востребованное американское оружие.

"Некоторые системы вооружения подорожали вдвое, — сказал представитель другой страны НАТО. — Это показывает текущий порядок цен и масштаб проблем, с которыми мы сталкиваемся".

Помимо острого дефицита противовоздушной обороны, европейцы обеспокоены тем, что под угрозой окажутся и другие поставки вооружений на Украину, поскольку Вооруженные силы США и их союзники пополняют арсеналы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В прошлом году США и НАТО запустили программу "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL), чтобы сохранить приток вооружений в осажденную страну, включая помощь Киеву в приобретении столь насущно необходимых противоракет для ЗРК Patriot.

В прошлом году администрация Трампа свернула американскую военную помощь Украине, и программа PURL осталась последним каналом поставок. Европейским страны покупают американскую технику, а затем дарят Киеву.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что, по мнению его правительства, "должна быть некая европейская и украинская промышленная опора", которая позволит перенести часть производства из США в Европу, чтобы Киев мог оперативно удовлетворять свои потребности.

Статья написана при участии Штефани Больцен из WELT, Джо Гулда и Илая Стоколза