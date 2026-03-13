Глава КНДР и его дочь посетили оружейный завод, опробовав новый пистолет

Источник изображения: topwar.ru

Северокорейское оборонное предприятие разработало и запустило в производство очередную единицу отечественного стрелкового оружия. Глава КНДР Ким Чен Ын и его дочь посетили оружейный завод, опробовав новый пистолет.

Об этом сообщает местное информагентство ЦТАК.

В сообщении сказано также, что лидер страны детально ознакомился с процессом производства и с самим оружием:

Ким Чен Ын посетил тир предприятия, где лично ознакомился с его боевыми характеристиками.

В материале упоминается, что проект производства нового пистолета был утвержден в феврале прошлого года.

Глава государства отметил важность такого производства для КНДР. По его словам, создание отечественного легкого стрелкового оружия имеет большое значение для укрепления обороноспособности Северной Кореи. Ким Чен Ын отметил необходимость повышения производительности труда на предприятии, ориентироваться на перспективу и поддерживать высокий уровень модернизации производства. Все это, по его словам, должно соответствовать требованиям и нормам, которые предъявляет партия.

В ходе визита на завод северокорейского лидера и его дочь сопровождали члены Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ЦВК ТПК) и другие высокопоставленные партийные работники.

Можно заметить, что дочь главы КНДР почти всегда присутствует вместе с ним на пусках ракет и испытаниях другого вооружения. Разведка Южной Кореи утверждает, что отец назначил ее на должность руководителя ракетной программы страны.